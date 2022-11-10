Анонсы событий и мероприятий на 11 ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 ноября.

В 6 часов 50 минут с пригородного вокзала Челябинска отправится первый поезд сообщением Челябинск – Екатеринбург. Пассажиры первого рейса получат памятные подарки. Программа:

В шесть часов 20 минут - сбор представителей СМИ на пригородном вокзале Челябинска (ул. Железнодорожная, 7).

В 6 часов 25 минут - брифинг для СМИ.

В 6 часов 50 минут - отправление пригородного поезда №7123/7125 сообщением Челябинск – Екатеринбург.

В 10 часов журналистом познакомят с работой самого крутого на Урале офтальмологического центра, где успешно лечат даже глаукому и катаракту, проводят тысячи операций в год по замене хрусталика (Челябинск, ул. Воровского, д. 70, ЧОКБ, корпус четвертый - вход за левой аркой Диагностического центра налево, «Клиника хирургии»).

В 10 часов 30 минут в Челябинском театре кукол состоится премьера «Сказки о том, как жила-была последняя Муха» (Челябинск, ул. Кирова, д. 8).

В 10 часов 30 минут состоится открытие после капитального ремонта стоматологического отделения в ГКБ №11 – единственного в Ленинском районе Челябинска, где оказывается медпомощь по программе ОМС. В церемонии открытия примет участие министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева (Челябинск, ул. Пирогова, 7, поликлиника ГКБ №11).

В 13 часов состоится брифинг, посвященный последствиям пожара в Костроме. Участники обсудят, будет ли в Челябинской области выполняться поручение губернатора Алексея Текслера о проведении проверок объектов коммерческой недвижимости и соблюдаются ли в развлекательных заведениях региона требования пожарной безопасности (Челябинск, ул. Российская, д. 67, девятый этаж, «АиФ-Челябинск»).

В 14 часов состоится торжественное открытие «Центра кыргызской культуры «Мекендештер» (Соотечественники)». Мероприятие пройдет с участием представителей государственной власти и органов местного самоуправления Челябинской области (Челябинск, ул. Липецкая, д. 23 центр «Мекендештер»).

Программа:

С 14 часов до 14 часов 30 минут - экскурсии по Центру и «Музею кыргызской культуры и традиций».

С 14 часов 30 минут до 15 часов 30 минут - круглый стол с участием членов Ассамблеи народов Челябинской области на тему «Формирование межкультурной среды, изучение культуры и традиций народов России в школах г. Челябинска»;

С 15 часов 30 минут до 16 часов - дегустация блюд национальной кухни.

В 15 часов в актовом зале ЮУрГУ состоится праздничный концерт «Виват, ВШЭУ!», посвященный дню Экономиста в России.

Зрителям будут представлены хореографические, вокальные, театральные и музыкальные номера. Также будут награждены почетными грамотами профессора-юбиляры.

В 18 часов искусствовед Марья Аникина проведет лекцию «Самые разнообразные виды злодейств и ужасов» по творчеству неординарного художника Питера Брейгеля. Картина встречи - «Триумф смерти» (Челябинск, ул. Труда, 100, Исторический музей Южного Урала, Романовский зал, восточная башня музея, второй этаж).

В 18 часов состоится баттл-ток «Челябинск на карте российского дизайн-образования». Дискуссия организована в рамках выставки молодых дизайнеров Челябинска «Дизайн-фреш», которая работает в Доме архитектора до 22 ноября. Регистрация (Челябинск, пр. Ленина, д. 41А).

Афиша детских библиотек Челябинска.

В рамках проекта «Библионяня» состоятся тематические занятия, занимательные игры и физкультминутки для малышей от 1,5 до трех лет.

ДЛЯ СПРАВКИ

11 ноября – Всемирный день шопинга.

11 ноября – Международный день энергосбережения.

11 ноября – День экономиста в России.

11 ноября - День военного пенсионера в России.

11 ноября – День работника восстановительного поезда.

11 ноября во многих странах — День памяти погибших в Первой мировой войне, официально известный как День памяти павших (англ. Remembrance Day), или как День поминовения, День перемирия.

11 ноября в народном календаре Аврамий Овчар и Анастасия Овечница.

11 ноября – в 1837 году состоялся пуск первой линии железной дороги от Петербурга до Царского Села. С этого рейса, длившегося 33 минуты, ведут свой отсчет русские железные дороги

11 ноября – в 1918 году завершилась первая мировая война.

11 ноября – в 1973 году ФИФА присудила поражение советской сборной за неявку в Чили на ответный матч отборочного цикла чемпионата мира. Впервые с 1958 года сборной СССР не оказалось среди участников финала мирового первенства.

11 ноября 1983 года появился прототип первого компьютерного вируса.