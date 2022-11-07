В Челябинской области проверят все коммерческие объекты после трагедии в Костроме

В Челябинской области, несмотря на действующий мораторий на проведение проверок малого и среднего бизнеса, будет проведен осмотр всех объектов коммерческой недвижимости на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Соответствующее поручение дал глава региона после трагедии в Костромской области, где в результате возгорания в кафе погибли посетители.

Напомним, пятого ноября в результате пожара в кафе «Полигон» погибли 13 человек, получили различные травмы шесть человек. По версии следствия, в кафе длительное время не осуществлялся контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, не обеспечивалась профилактика пожаров на объекте.

В связи с ЧП в Костроме губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил в ближайшее время провести профилактический осмотр объектов коммерческой недвижимости на Южном Урале на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Соответствующее поручение было дано на состоявшемся в понедельник, седьмого ноября, аппаратном совещании.

«Несколько лет назад в рамках поддержки бизнеса был введен запрет на проверки для индивидуальных предпринимателей, малых предпринимателей. Это может приводить к нарушениям, а у контролеров не всегда есть возможность проверить эти объекты, - отметил Алексей Текслер. – Но, учитывая, что речь идет о жизни и здоровье наших граждан, мы договорились с коллегами из МЧС и прокуратуры провести профилактический осмотр этих объектов».

Проверку будут проводиться надзорными ведомствами совместно с собственниками объектов и руководителями организаций. «Уверен, они не менее заинтересованы в безопасности своих объектов», - считает губернатор.

В Костромской области завтра по решению губернатора Сергея Ситникова планируют выработать дополнительные меры для обеспечения безопасности в местах массового пребывания людей. В том числе, будет определен механизм организации контроля в условиях моратория на проверки бизнеса, чтобы подобные трагедии не повторились, уточнили в администрации.

Напомним, пятого ноября около трех часов утра в Костроме произошло возгорание в кафе «Полигон». В здании на тот момент находилось около 250 человек, сообщается в аккаунте администрации области. Предварительная причина пожара – выстрел из ракетницы, которую один из посетителей использовал в помещении.

По данным СКР, в результате пожара 13 человек погибли и шесть человек получили повреждения различной степени тяжести. По факту гибели людей в результате пожара возбуждено уголовное дело.

Помещение, где проводились развлекательные мероприятия, арендовало ООО «Империя». Директор в нарушение требований действующего законодательства не обеспечила надлежащее выполнение норм и правил пожарной безопасности и допустила оказание услуг неопределенному кругу лиц, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по ходатайству следствия директору избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Седьмого ноября в Костромской области объявлен днём траура по погибшим на пожаре.

Как уже сообщало агентство, мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок предприятий и предпринимателей был введен 10 марта 2022 года и действует до конца текущего года.

Проведение внеплановых контрольных мероприятий допускается лишь в исключительных случаях при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом такие проверки должны быть согласованы с органами прокуратуры.

Внеплановые проверки также могут проводиться по поручению президента и правительства РФ.

В 2023 году также не будут проводиться плановые проверки в отношении предприятий и организаций, деятельность которых не отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, а также объекты которых не являются опасными производственными объектами II класса опасности и гидротехническими сооружениями II класса.