Анонсы событий и мероприятий на 11 ноября
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 ноября.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит новую областную инфекционную больницу, которая начнет принимать первых пациентов.
В 13 часов в Челябинске возле памятника Курчатову состоится торжественное открытие третьей экологической тропы на территории памятника природы регионального значения Челябинского городского бора.
В 16 часов в рамках конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России» главы муниципалитетов Челябинской области презентуют лучшие региональные программы реализации национальной политики и защитят выпускные работы по курсу повышения квалификации (Челябинск, Братьев Кашириных, 129, конференц-зал ЧелГУ).
Справка.
11 ноября - Всемирный день шопинга.
11 ноября - Международный день энергосбережения.
11 ноября - День экономиста в России.
11 ноября - День работника восстановительного поезда в России.
11 ноября - День памяти погибших в Первой мировой войне, официально известный как День памяти павших или как День поминовения, День перемирия.
11 ноября в народном календаре – Аврамий Овчар или Анастасия Овечница.
11 ноября 1837 года открыта первая пассажирская железная дорога в России - Петербург-Царское Село.
11 ноября 1918 года заключено Компьенское перемирие, которым закончилась Первая мировая война.
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