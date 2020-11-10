ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Анонсы событий и мероприятий на 11 ноября

Общество
Сегодня, 17:19
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 ноября.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит новую областную инфекционную больницу, которая начнет принимать первых пациентов.

В 13 часов в Челябинске возле памятника Курчатову состоится торжественное открытие третьей экологической тропы на территории памятника природы регионального значения Челябинского городского бора.

В 16 часов в рамках конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России» главы муниципалитетов Челябинской области презентуют лучшие региональные программы реализации национальной политики и защитят выпускные работы по курсу повышения квалификации (Челябинск, Братьев Кашириных, 129, конференц-зал ЧелГУ).

Справка.

11 ноября - Всемирный день шопинга.

11 ноября - Международный день энергосбережения.

11 ноября - День экономиста в России.

11 ноября - День работника восстановительного поезда в России.

11 ноября - День памяти погибших в Первой мировой войне, официально известный как День памяти павших или как День поминовения, День перемирия.

11 ноября в народном календаре – Аврамий Овчар или Анастасия Овечница.

11 ноября 1837 года открыта первая пассажирская железная дорога в России - Петербург-Царское Село.

11 ноября 1918 года заключено Компьенское перемирие, которым закончилась Первая мировая война.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Сегодня, 14:51
Южноуральские полицейские получили ключи от новых автомобилей
Сегодня, 14:48
Фрукты и овощи «не признают границы» на постсоветском пространстве
Сегодня, 14:15
Из-за бездействия челябинских чиновников школьники вынуждены ходить на учебу через железнодорожные пути
Сегодня, 14:12
Общественники подвергли жесткой критике территорию школы Миасса и пожаловались в Роспотребнадзор
Сегодня, 14:10
Медикам будут по-новому доплачивать за работу с ковидными пациентами
Сегодня, 13:48
«Открытое сердце» подготовит пять команд педагогов Челябинска к инклюзивному образованию
Сегодня, 13:43
За сутки зарегистрирована смерть семи пациентов с ковидом в Челябинске, Коркино и Троицке
Сегодня, 13:41
На уборку челябинских улиц вышло более ста единиц техники
Сегодня, 13:07
Исследование: какие направления для осеннего отдыха выбирают южноуральцы
Сегодня, 12:33
Четверокурсник из Миасса вышел в финал Российской национальной премии «Студент года»
Общество
Сегодня, 10:21
Теперь любой южноуралец сможет в аптеке измерить уровень кислорода в крови, закупая лекарства от ковида
Среда обитания
Сегодня, 11:17
Это Челябинск: пляжи рядом с трубами и парковки в водоохранной зоне
Новости
Сегодня, 17:33
Общество
В Челябинске водители маршруток и пассажиры продолжают игнорировать масочный режим
Сегодня, 17:32
Культура
Челябинский театр готовится по-настоящему удивить зрителя оперой «Орфей и Эвридика»
Сегодня, 17:31
Спорт
Юная футболистка из Магнитогорска встретилась с легендарным тренером Черчесовым
Сегодня, 17:17
Экономика
Челябинские районы сэкономили бюджетные средства при заключении контрактов на благоустройство в новом году
Сегодня, 16:25
Общество
В 2020 году в Челябинской области построили три новые школы, в 2021 году сдадут еще три
Материалы рубрики
Сегодня, 17:33
Общество
В Челябинске водители маршруток и пассажиры продолжают игнорировать масочный режим
Сегодня, 16:25
Общество
В 2020 году в Челябинской области построили три новые школы, в 2021 году сдадут еще три
Сегодня, 15:15
Общество
В преддверии новогодних праздников хвойники Челябинской области взяты под особую охрану
Сегодня, 14:51
Общество
Южноуральские полицейские получили ключи от новых автомобилей
Сегодня, 14:48
Общество
Фрукты и овощи «не признают границы» на постсоветском пространстве
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика