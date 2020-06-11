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Анонсы событий и мероприятий на 12-15 июня

Общество
Сегодня, 15:19
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12-15 июня.

 

15 июня, понедельник.

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации города с участием главы Натальи Котовой (будет вестись трансляция в сети Интернет).

В 15 часов министерство экологии Челябинской области подпишет «Зеленый меморандум», который даст старт экологическим инициативам и проектам (Челябинск, проспект Ленина, д.57, 4 этаж, конференц-зал).

 

ДЛЯ СПРАВКИ

12 июня - День России.

12 июня - Всемирный день борьбы с детским трудом.

12 июня в народном календаре – Змеиный праздник.

12 июня 1798 года в Санкт-Петербурге учрежден институт Святой Екатерины для благородных девиц.

12 июня 1991 года в России впервые в истории состоялись президентские выборы.

13 июня - День швейной машинки.

13 июня 2020 года - Всемирный день вязания на публике (отмечается в одну из суббот июня).

13 июня 2020 года – День пивовара в России (отмечается во вторую субботу июня).

13 июня 2020 года – День мебельщика в России (отмечается во вторую субботу июня).

13 июня - Международный день распространения информации об альбинизме.

13 июня в народном календаре – Еремей Распрягальник.

13 июня 1912 года в Москве открыт Музей изящных искусств (сегодня – Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина).

14 июня - Всемирный день донора крови.

14 июня - Международный день блогера.

14 июня 2020 года - День работников легкой промышленности (каждое второе воскресенье июня).

14 июня - День работников миграционной службы России.

14 июня в народном календаре – Устин.

14 июня 1897 года в Российской империи законодательно запрещен воскресный труд.

15 июня - Всемирный день ветра.

15 июня 2020 года - Всемирный день мотоциклиста.

15 июня - Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей.

15 июня - День создания юннатского движения в России.

15 июня – начало Петрова поста.

15 июня в народном календаре – Вьюн Зеленый.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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