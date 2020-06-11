Анонсы событий и мероприятий на 12-15 июня
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12-15 июня.
15 июня, понедельник.
В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации города с участием главы Натальи Котовой (будет вестись трансляция в сети Интернет).
В 15 часов министерство экологии Челябинской области подпишет «Зеленый меморандум», который даст старт экологическим инициативам и проектам (Челябинск, проспект Ленина, д.57, 4 этаж, конференц-зал).
ДЛЯ СПРАВКИ
12 июня - День России.
12 июня - Всемирный день борьбы с детским трудом.
12 июня в народном календаре – Змеиный праздник.
12 июня 1798 года в Санкт-Петербурге учрежден институт Святой Екатерины для благородных девиц.
12 июня 1991 года в России впервые в истории состоялись президентские выборы.
13 июня - День швейной машинки.
13 июня 2020 года - Всемирный день вязания на публике (отмечается в одну из суббот июня).
13 июня 2020 года – День пивовара в России (отмечается во вторую субботу июня).
13 июня 2020 года – День мебельщика в России (отмечается во вторую субботу июня).
13 июня - Международный день распространения информации об альбинизме.
13 июня в народном календаре – Еремей Распрягальник.
13 июня 1912 года в Москве открыт Музей изящных искусств (сегодня – Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина).
14 июня - Всемирный день донора крови.
14 июня - Международный день блогера.
14 июня 2020 года - День работников легкой промышленности (каждое второе воскресенье июня).
14 июня - День работников миграционной службы России.
14 июня в народном календаре – Устин.
14 июня 1897 года в Российской империи законодательно запрещен воскресный труд.
15 июня - Всемирный день ветра.
15 июня 2020 года - Всемирный день мотоциклиста.
15 июня - Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей.
15 июня - День создания юннатского движения в России.
15 июня – начало Петрова поста.
15 июня в народном календаре – Вьюн Зеленый.
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