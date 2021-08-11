Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 августа.

В 11 часов 20 минут в аэропорту Челябинска состоится торжественная встреча главного тренера Олимпийской сборной по боксу Виктора Фархутдинова (отъезд в 09:45 от Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области).

С 13 до 14 часов состоится вакцинация вторым компонентом в ЮУГМУ (Воровского, 64, напротив остановки общественного транспорта, первый корпус).

В 14 часов минздрав проведет онлайн пресс-конференцию на тему «Учебный год в период пандемии, профилактика сезонных осенних заболеваний».

В 14 часов информационное агентство «Интерфакс» проведет онлайн пресс-конференцию на тему: «Развитие хоккея в Московской области и проведение традиционного турнира «Ови Cup»». Необходима аккредитация.

В 15 часов Общественная палата Челябинской области проводит круглый стол на тему: «Актуальные вопросы взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних: проблемы и пути их решения» (Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 27, правительство Челябинской области, малый зал, третий этаж).

ДЛЯ СПРАВКИ

12 августа - День Военно-воздушных сил России.

12 августа - Международный день молодежи.

12 августа в народном календаре – Силуан и сила.