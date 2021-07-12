Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 июля.

В 10 часов начнется аппаратное совещание в администрации Челябинского городского округа.

В 11 часов начнется заседание избирательной комиссии Челябинской области (Кирова, 114).

ДЛЯ СПРАВКИ

12 июля - Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.

12 июля в православном календаре - Праздник славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.

12 июля в католическом календаре - День святой Вероники - покровительницы фотографии.

12 июля в народном календаре – Петров день, Петры-Павлы.

12 июля 1561 года на Красной Площади в Москве освящен Покровский собор, известный также как Храм Василия Блаженного.

12 июля 1783 года в Петербурге создан Большой театр, получивший впоследствии название Мариинского.

13 июля в народном календаре – Двенадцать апостолов.

13 июля 1882 года начали работу первые в России телефонные станции.