Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 мая.

В 10 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «День предпринимателя: какие мероприятия пройдут в Челябинской области».

В 10 часов состоится открытый чемпионат и первенство Челябинской области по современному пятиборью, соревнования по конкуру (КСК «Рифей», п. Кременкуль, ул. Трактовая, 10, манеж)

В 11 часов в Южно-Уральском государственном аграрном университете состоится международная научно-практическая и методическая конференция в рамках федерального проекта «Без срока давности». Ученые Южного Урала, Москвы, Ростова-на-Дону (Южный федеральный университет), Узбекистана обсудят проблемные вопросы, связанные с освещением событий Великой Отечественной войны, о преступлениях нацистов в отношении мирного населения СССР (Челябинск, пр. Ленина, 75).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Как в Челябинской области организован прием в первые классы».

В 11 часов читатели Челябинской Публичной библиотеки познакомятся с литературным журналом «Симбирскъ». Его представит главный редактор издания Елена Кувшинникова. Беседу проведет секретарь Союза писателей, профессор Челябинского государственного института культуры Нина Ягодинцева (пр. Ленина, 60, ЧОУНБ, третий этаж, читальный зал отдела периодики). Будет организована трансляция на YouTube-канале библиотеки.

С 12 до 15 часов в мобильном пункте перед зданием железнодорожного вокзала в Челябинске будет организовано экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Тестирование проходит анонимно (без предъявления документов) и бесплатно. Всем участникам акции будут раздаваться листовки и памятные сувениры.

С 12 часов 30 минут до 14 часов состоится показ конкурсной программы в рамках проходящего в Челябинске первого фестиваля Авторского кино. Подробности в группе фестиваля (Челябинск, Ул. Сони Кривой, 38, вход с торца, второй этаж, кинотеатр «Знамя»).

В 13 часов начнется соревнования по комбайну (бег+стрельба) в рамках открытого чемпионата и первенства Челябинской области по современному пятиборью (КСК «Рифей», п. Кременкуль, ул. Трактовая, 10, арена ОБУ «СШОР Рифей»).

С 13 до 15 часов уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко совместно с общественной организацией «Правосознание» и Челябинской областной универсальной научной библиотекой проведут вебинар на тему «Различные аспекты защиты прав на жилье» (пр. Ленина, д. 60, ЧОУНБ, третий этаж, зал № 4).

В 14 часов состоится пригласительный этап всероссийской олимпиады школьников по математике. Педагоги регионального Центра поддержки одаренных детей Челябинской области «Курчатов Центр» присоединятся к интеллектуальному состязанию и проверят свои знания по математике (Челябинск, ул. Ворошилова, 2, «Курчатов Центр»).

С 14 до 16 часов 30 минут состоится показ конкурсной программы в рамках проходящего в Челябинске первого фестиваля Авторского кино. Подробности в группе фестиваля (Челябинск, ул. Пушкина, д. 64, кинотеатр им. А.С. Пушкина).

В 16 часов 30 минут на состоится пресс-подход директора Государственного исторического музея Южного Урала Владимира Богдановского и соорганизаторов проекта «Ночь музеев». Дмитрий Хань расскажет об исторической части дефиле, Оксана Лебедко - о современной части показа, Наталья Баскова - о встрече деловых женщин и других мероприятиях Союза женщин. В историческом музее запланировано около 30 тридцати мероприятий на открытых площадках и в залах (Челябинск, ул. Труда, 100, Исторический музей).

В 17 часов начнется репетиция дефиле на выставке «Мода и стиль. История и современность», которое охватит три века истории российского костюма (Челябинск, ул. Труда, 100, Исторический музей).

В 18 часов в рамках цикла «Книги, которые изменили мир» состоится интерактивная лекция филолога Александра Полушкина «Он написал „Убийство…“», посвященная творчеству Эдгара Аллана По и его новелле «Убийство на улице Морг» (пр. Ленина, 60, ЧОУНБ, третий этаж, читальный зал отдела периодики).

С 18 до 19 часов 30 минут состоится показ конкурсной программы в рамках проходящего в Челябинске первого фестиваля Авторского кино. Подробности в группе фестиваля (Челябинск, Ул. Сони Кривой, 38, вход с торца, второй этаж, кинотеатр «Знамя»).

ДЛЯ СПРАВКИ

12 мая - Международный день медицинской сестры.

12 мая - Россия и страны бывшего СССР отмечают День экологического образования.

12 мая в православном календаре - День памяти святых жен-мироносиц.

12 мая в православном календаре - День памяти девяти мучеников Кизических.

12 мая в народном календаре – Девять целителей.