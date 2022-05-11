Анонсы событий и мероприятий на 12 мая

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ближайшие дни на территории Челябинской области ожидается умеренно теплая погода с кратковремен
11.05.2022

В ближайшие 5-7 дней на Южном Урале прогнозируют теплую погоду с небольшими дождями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Семьи военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов в России, приним
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
11.05.2022

Новая льгота для семей военнослужащих – квота на обучение в вузах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Эконом
11.05.2022

Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска пожаловались на отсутствие возможности уехать с ЧМЗ в район железнодорожного во
11.05.2022

Челябинский перевозчик объяснил перебои в работе популярного маршрута
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Коркино, Челябинска, Златоуста жалуются на беспорядок и захламленность на городских кладби
11.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2022

Анонсы событий и мероприятий на 12 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2022

Расширение улицы Худякова в Челябинске обсудили в областном правительстве
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2022

На «Невском пятачке» увековечат память погибших при защите Ленинграда южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2022

Челябинцев атакуют телефонные «номера-грабители»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2022

ВТБ снижает ставки по автокредитам на три процентных пункта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Анонсы
Общество
11.05.2022 18:43

Анонсы событий и мероприятий на 12 мая

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 мая.

В 10 часов начнется Demo Day Стартап-студии ЮУрГУ - это университетский проект, который помог студентам и молодым ученым вуза проработать их технологические проекты. Финалисты представят результаты своей работы и презентуют свои инновационные решения. Регистрация (Челябинск, пр. Ленина, д. 76, корпус 3Б, ауд. 144, зал Университетской точки кипения)

Программа:

В 10 часов - приветственное слово ректора Александра Шестакова, руководителя стартап-студии ЮУрГУ Марка Лиепинш и генерального директора Startech VC Олега Линникова.

В 10 часов 40 минут - пресс-подход к ректору ЮУрГУ Александру Шестакову.

С 10 часов 40 минут до 11 часов 40 минут и с 12 до 13 часов - питч-сессии.

С 10 до 12 часов Кадастровая палата по Челябинской области ответит на вопросы жителей региона о порядке предоставления платных услуг в сфере недвижимости. Телефон горячей линии: 8 (351) 728-75-00 (доб. 4365, 4362).

В 11 часов состоится обучение волонтеров фестиваля «Российская студенческая весна», который пройдет в Челябинске 3-8 июня. В обучении примет участие весь состав волонтерского корпуса из Челябинской области (пр. Ленина, д. 87, главный корпус ЮУрГУ, актовый зал).

В 11 часов 15 минут в Парке Дружбы представители челябинских спортшкол будут высаживать крупномерные сосны (отъезд от администрации города).

В 14 часов состоится открытие музея кафедры «Сервис и технология художественной обработки материалов» Института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета (Челябинск, ул. Рождественского, д. 5, ауд. 208).

В 16 часов состоится авторская экскурсия по выставке «Самые красивые книги Германии 2018 & 2019» в Челябинской публичной библиотеке, которую проведет издатель, директор издательства «Цицеро» Владлен Феркель. Экспозиция развернута по 26 мая (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, третий этаж, зал отдела электронных ресурсов).

ДЛЯ СПРАВКИ

12 мая - Международный день медицинской сестры.

12 мая - Россия и страны бывшего СССР отмечают День экологического образования.

12 мая в православном календаре - День памяти святых жен-мироносиц.

12 мая в православном календаре - День памяти девяти мучеников.

12 мая в народном календаре – Девять целителей.

Автор: Любовь Юрина
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11.05.2022

В ближайшие 5-7 дней на Южном Урале прогнозируют теплую погоду с небольшими дождями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Спецоперация на Украине
11.05.2022

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11.05.2022 16:03

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11.05.2022 15:51

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11.05.2022 15:37

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11.05.2022 15:32

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11.05.2022 15:03

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07.05.2022 09:58

XIII Премия "АНДРЮША-2022" собрала тысячу юных талантов на одной сцене и 350 тысяч зрителей по всему миру

06.05.2022 21:15

В семи городах Челябинской области объявлены НМУ на 7, 8 и 9 мая

06.05.2022 21:00

Погода в Челябинской области на 7, 8 и 9 мая

06.05.2022 20:50

Молодые металлурги ЧЦЗ поздравили ветеранов с Днем Победы

06.05.2022 20:46

Миасский силовик, задержанный при передаче взятки следователю, будет уволен с «волчьим билетом»

06.05.2022 20:14

Анонсы событий и мероприятий на седьмое и восьмое мая

06.05.2022 16:36

Профсоюз добился компенсации морального вреда водителю «Дикси»

06.05.2022 16:27

Парад Победы «пришел» к челябинским ветеранам

06.05.2022 16:09

Южноуральского силовика, задержанного при передаче взятки, не выпустили из СИЗО

06.05.2022 15:55

Южноуральцам предлагают порассуждать на тему любви к Родине и ближнему своему

06.05.2022 15:35

Пьяный водитель из Аргаяшского района устроил гонки с сотрудниками ГИБДД

06.05.2022 15:31

Девятого мая движение в Челябинске закроют с раннего утра и до позднего вечера

06.05.2022 15:15

В Челябинске назначен новый начальник управления ЖКХ

06.05.2022 15:13

Спортсмены Челябинска поздравили ветеранов с Днем Победы

06.05.2022 14:54

«Не покидай меня» - посвящение Озёрского театра кукол Дню Победы

06.05.2022 14:54

Гости из ЮУГМУ учили будущих полицейских останавливать кровь и «заводить» сердце

06.05.2022 14:23

Полицейские приглашают челябинцев на выставку вооружения

06.05.2022 13:41

В Тракторозаводском районе Челябинска благоустроят четыре сквера

06.05.2022 13:20

Челябинцы возмутились тем, что в зоопарке нельзя ездить на самокатах

06.05.2022 13:18

На станции Златоуст торжественно встретили «Поезд Победы»

06.05.2022 13:00

Джон Паркер: Президент США Байден и есть тот Дьявол

06.05.2022 12:43

В майских спектаклях челябинцы увидят артистов театра оперы и балета в новых образах

06.05.2022 12:37

Ради людей и природы: ММК активно внедряет в производство системы пылеподавления