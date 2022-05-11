Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 мая.

В 10 часов начнется Demo Day Стартап-студии ЮУрГУ - это университетский проект, который помог студентам и молодым ученым вуза проработать их технологические проекты. Финалисты представят результаты своей работы и презентуют свои инновационные решения. Регистрация (Челябинск, пр. Ленина, д. 76, корпус 3Б, ауд. 144, зал Университетской точки кипения)

Программа:

В 10 часов - приветственное слово ректора Александра Шестакова, руководителя стартап-студии ЮУрГУ Марка Лиепинш и генерального директора Startech VC Олега Линникова.

В 10 часов 40 минут - пресс-подход к ректору ЮУрГУ Александру Шестакову.

С 10 часов 40 минут до 11 часов 40 минут и с 12 до 13 часов - питч-сессии.

С 10 до 12 часов Кадастровая палата по Челябинской области ответит на вопросы жителей региона о порядке предоставления платных услуг в сфере недвижимости. Телефон горячей линии: 8 (351) 728-75-00 (доб. 4365, 4362).

В 11 часов состоится обучение волонтеров фестиваля «Российская студенческая весна», который пройдет в Челябинске 3-8 июня. В обучении примет участие весь состав волонтерского корпуса из Челябинской области (пр. Ленина, д. 87, главный корпус ЮУрГУ, актовый зал).

В 11 часов 15 минут в Парке Дружбы представители челябинских спортшкол будут высаживать крупномерные сосны (отъезд от администрации города).

В 14 часов состоится открытие музея кафедры «Сервис и технология художественной обработки материалов» Института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета (Челябинск, ул. Рождественского, д. 5, ауд. 208).

В 16 часов состоится авторская экскурсия по выставке «Самые красивые книги Германии 2018 & 2019» в Челябинской публичной библиотеке, которую проведет издатель, директор издательства «Цицеро» Владлен Феркель. Экспозиция развернута по 26 мая (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, третий этаж, зал отдела электронных ресурсов).

ДЛЯ СПРАВКИ

12 мая - Международный день медицинской сестры.

12 мая - Россия и страны бывшего СССР отмечают День экологического образования.

12 мая в православном календаре - День памяти святых жен-мироносиц.

12 мая в православном календаре - День памяти девяти мучеников.

12 мая в народном календаре – Девять целителей.