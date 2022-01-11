Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 января.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетит новый образовательный центр №7 на 1100 мест для учащихся 1-11 классов в микрорайоне «Академ-Риверсайд» города Челябинска.

В 14 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Развитие конькобежного спорта в Челябинске».

В 15 часов состоится пресс-конференция на тему «Порядок предоставления с 2022 года Пенсионным фондом некоторых видов социальной поддержки, которые прежде граждане могли получить в органах социальной защиты» (Челябинск, ул. Свободы, д. 95, каб. 115).

ДЛЯ СПРАВКИ

12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации.

12 января в календаре праздников славян – День похищений.

12 января - Крещение Господне у западных христиан.

12 января – Анисьин день.

12 января 1936 года основано добровольное спортивное общество «Локомотив».

12 января 1950 года в СССР вновь введена смертная казнь за измену, шпионаж и саботаж.