Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13 июля.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Грантовая поддержка социальных проектов НКО Челябинской области».

В 15 часов состоится открытое аппаратное совещание министерства экономического развития Челябинской области в формате онлайн.

ДЛЯ СПРАВКИ

13 июля – День головоломки.

13 июля в народном календаре – Двенадцать апостолов.

13 июля 1871 года прошла первая в мире выставка кошек в Лондонском Хрустальном дворце.

13 июля 1882 года начали работу первые в России телефонные станции.

13 июля 1930 года в Уругвае начался первый в истории Чемпионат мира по футболу.