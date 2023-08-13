Анонсы событий и мероприятий на 14 августа (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на понедельник, 14 августа.

С 14 по 27 августа в Златоусте пройдут тренировочные сборы с четырехкратным олимпийским чемпионом по плаванию Александром Поповым. Сборы и масте-классы пройдут на базе златоустовского спортивно-оздоровительного центра «Уралочка»

В 10 часов аппаратное совещание главы города Челябинск будет транслироваться в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 12 часов начнется лекторий «Зелёный понедельник». T-сфера, фитосоциология, создание сайтов и внутренний баланс – в понедельник пройдут финальные занятия сезона. (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129).

В 17 часов на площадке около ДС «Юность» пройдут бесплатные занятия по йоге (Свердловский пр, 51).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

14 августа - Праздник воспалённого воображения.

14 августа - День выгула черепахи.

14 августа - День рождения мессенджера «Telegram».

14 августа - Всемирный день ящерицы.

14 августа - День сведения татуировки.

14 августа - День подразделения по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий МВД РФ (День управления «К»).

14 августа 1822 года в России издан указ о запрещении тайных обществ и закрытии масонских лож.

14 августа 1850 года основан Николаевск-на-Амуре.

14 августа 1865 года в Санкт-Петербурге состоялось открытие Зоологического сада.

14 августа 1888 года в США запатентован электрический счётчик.

14 августа 1893 года в Париже выдано первое в мире водительское удостоверение.

14 августа 1908 года в Англии состоялся первый международный конкурс красоты.

14 августа 1944 года созданы Тюменская и Владимирская области.

14 августа 1992 года в России началась чековая приватизация.

14 августа 1994 года космический телескоп Хаббл впервые сфотографировал кольца Урана.