13.08.2023
Российские военные пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу в районе Урожайного
13.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 августа (18+)
13.08.2023
В Миассе в ДТП погиб 16-летний подросток, севший за руль, не имея прав
12.08.2023
В озере Чебаркуль утонул рыбак, также спасатели достали тело погибшего из реки Урал в Магнитогорске
12.08.2023
Обвиняемый в убийстве челябинки ревнивый иностранец отправился в СИЗО
12.08.2023
Две недели под влиянием мошенников
Анонсы событий и мероприятий на 14 августа (18+)
11.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 12 и 13 августа (18+)
10.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 11 августа (18+)
09.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 10 августа (18+)
08.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 9 августа (18+)
В школах и на предприятиях Челябинской области отработают план действий на случай ЧС
11.08.2023
Публичные слушания по правилам землепользования и застройки Челябинска признаны состоявшимися
10.08.2023
Лучшие плоды и цветы Челябинска соберут в парке Гагарина
10.08.2023
Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять
09.08.2023
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023