Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14 июля.

В 10 часов состоится демонтаж желтых информационных щитов с улиц города (первая точка - пр. Ленина - Энгельса). Участие принимает заместитель главы города по городской среде Александр Егоров (отъезд от здания администрации город, пл. Революции, 2).

В 11 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверит готовность к вводу в эксплуатацию после реконструкции двух путепроводов в Челябинске: на пересечении ул. Дарвина и Троицкого тракта, а также в районе Коксохимического производства ОАО ЧМК (отъезд от правительства области, ул. Цвиллинга, 27).

В 11 часов на платформе «Zoom» состоится онлайн пресс-конференция «Как южноуральцы становятся самозанятыми».

В 14 часов 30 минут состоится пресс-конференция по теме «Детского травматизма в летний период» (министерство здравоохранения Челябинской области, ул. Кирова, 165).

ДЛЯ СПРАВКИ

14 июля в народном календаре Кузьма и Демьян, Летние Кузьминки.

14 июля 1860 года был создан Государственный банк России.