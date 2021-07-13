Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14 июля.

В 10 часов состоится вручение дипломов студентам ЮУрГАУ из Киргизии. Участники встретятся с ректором и генеральным консулом республики Кыргызстан. Проведут экскурсию по вузу и проведут мастер-класс «Приготовление чая» (Челябинск, проспект Ленина, 75).

В 10 часов состоится обучающий семинар «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров в рамках «Школы экспорта РЭЦ». Организатор: Центр поддержки экспорта Агентства международного сотрудничества Челябинской области (Челябинск, ул. Труда, 179, отель Radisson Blu, зал Calipso).

В 11 часов Челябинское региональное отделение ПФР проведет онлайн пресс-конференцию на тему: «Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей школьникам в возрасте от 6 до 18 лет».

В 14 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Развитие гандбола в Челябинске».

ДЛЯ СПРАВКИ

14 июля - День миротворца в Южной Осетии.

14 июля в народном календаре Кузьма и Демьян, Летние Кузьминки.

14 июля 1099 года участники первого крестового похода начали штурм Иерусалима.

14 июля 1700 года - подписан Константинопольский мирный договор, ставший итогом Азовских походов Петра I

14 июля 1789 года - взятие Бастилии, что стало началом французской буржуазной революции.

14 июля 1860 года был создан Государственный банк России.

14 июля 1896 года на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль.

14 июля 1941 года впервые в бою применена знаменитая «Катюша».