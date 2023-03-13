Анонсы событий и мероприятий на 14 марта (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14 марта.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит «Уральский завод специального арматуростроения», который запускает серийное производство специальных шаровых кранов.

В 9 часов 30 минут в селе Чудиново Октябрьского района пройдёт крестный ход, посвященный памяти благочестивой жительницы села Евдокии Маханьковой (начнется от храма Вознесения Господня). Комиссия по канонизации святых Челябинской епархии продолжает собирать свидетельства об исцелениях по молитвам Евдокии Чудиновской.

С 10 до 19 часов будет работать книжная выставка-ярмарка, организованная Челябинской епархией (пр. Ленина, д. 60, Челябинская областная универсальная научная библиотека, третий этаж, зал №4).

В 10 часов стартует IV научно-практическая конференция PMMIS (Post-massmedia in the modern informational society) «Медиатекст в новой технологической среде: достижения и проблемы». Он будет проходить в течение двух дней. Следить за новостями мероприятия, подключаться к эфиру и смотреть его запись можно будет на сайте и в аккаунте журфака ВКонтакте (Челябинск, улица Братьев Кашириных, д. 129, Челябинский государственный университет, корпус 1)

В 10 часов – открытие.

С 10.15 до 12.45 – пленарное заседание (конференц-зал, каб. 348).

С 14.00 до 16.40 – секционные заседания.

С 17 до 18.30 - Мастер-класс «Искусственный интеллект и алгоритмы в медиа», который проведет Иван Печищев, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций Пермского государственного национального исследовательского университета (конференц-зал, ауд. 348)

В 11 часов министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева посетит горбольницу №9, где завершился капитальный ремонт второго этажа поликлиники (Челябинск, ул. 5-я Электровозная, д. 5, корп. 1, поликлиника).

В 11 часов 30 минут состоится чемпионат и первенство Челябинской области по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту глухих (Увельский район, пос. Увельский, ул. Элеваторная, 19, ФОК).

В 12 часов начнется пленарное заседание конференции «Православие в книжной культуре Южного Урала». В рамках конференции состоится презентация книги «Родина у нас одна» о митрополите Феофане (Ашуркове) с участием автора-составителя Валерия Береснёва. Трансляция (пр. Ленина, д. 60, Челябинская областная универсальная научная библиотека).

В 14 часов в ЧелГУ состоится просмотр документального фильма «Антропология спорта» и встреча с его режиссёром, Сергеем Головецким (Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129, театральный корпус, актовый зал).

В 14 часов состоится открытие выставки «Русский костюм от-кутюр», посвященной 25-летию со дня основания Театра моды русского костюма (Челябинск, ул. Труда, 183, мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история»).

В 14 часов 30 минут директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш в рамках двухдневного рабочего визита в регион совместно с начальником управления экологического просвещения министерства экологии Челябинской области Мариной Дымовой встретятся со студентами вузов (Челябинск, пр. Ленина, д. 75, Южно-Уральский государственный аграрный университет, актовый зал).

В 15 часов начнется встреча с руководителем Миссионерского отдела Ставропольской епархии иереем Антонием Скрынниковым (ул. Кыштымская, 34, конференц-зал Челябинского епархиального управления).

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, которые проходят на территории Челябинской области.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

14 марта - Международный день рек.

14 марта - День православной книги.

14 марта- Международный день числа «Пи» (International Pi Day).

14 марта в народном календаре - Евдокия Свистунья, Авдотья Плющиха.