Анонсы событий и мероприятий на 14 октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14 октября.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит трикотажную фабрику «Ян» и ознакомится с производственным процессом (сбор СМИ в 10 часов у правительства области).

В 8 часов 30 минут в ЧелГУ состоится «День донора». С собой необходимо захватить паспорт (холл второго этажа театралки).

В 10 часов 10 минут в Магнитогорске продолжится X Международная научно-практическая конференция «Петровские образовательные чтения: Духовно-нравственные ценности молодежи в российском обществе». Программа.

В 10 часов Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий проведет День открытых дверей для студентов IT-направлений ведущих вузов Челябинска (ул. Труда, 78, БЦ «Ньютон», шестой этаж).

В программе - экскурсии и мастер-классы на тему применения цифровых технологий в различных областях - от экологии до туризма, от здравоохранения до проектов в сфере культуры региона. Пойдет речь о развитии российского программного обеспечения, и об актуальных проектах в этом направлении.

С 10 часов до 12 часов 30 минут – посещение сенатором РФ Маргаритой Павловой Научно-исследовательского института по измерительной технике – радиотехнических комплексов имени А. М. Брейгина (Челябинск, ул. Дарвина, 14).

В 11 часов региональный центр технического творчества проведет вебинар «Особенности организации и проведения фестиваля по авиамоделированию («Моя первая модель» и Олимпиада)». Спикер - председатель Южно-Уральской Федерации авиамодельного спорта Аркадий Латышев.

В 12 часов в Челябинске в «Саду Победы» состоится торжественная высадка памятной аллеи из плодовых деревьев «Яблоня сибирская» в связи с проведенными референдумами по вхождению Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79 «Сад Победы», ориентир - центральный вход за памятником ВОВ, «Молодежная аллея»).

В 13 часов состоится торжественное открытие Недели белой трости «Просто жить». Планируется чествование читателей и награждение партнеров библиотеки (Челябинск, ул. Коммуны, д. 69).

В 14 часов состоится отправка гуманитарной помощи военнослужащим, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции (Челябинск, ул. Горького, д. 10, каб. 1).

В 17 часов в рамках образовательного проекта «Разговоры на кухне» старший научный сотрудник Научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ Гаяз Самигулов проведет открытую лекцию «Братья-соперники: города Челябинской области в исторической ретроспективе» (Челябинск, ул. Коммуны, д. 69).

В 17 часов на улице Кирова возле памятника «Добровольцам-танкистам» в Челябинске откроется фотовыставка работ победителей конкурса «Моя Планета. Чудеса России». В мероприятии примут участие вице-губернатор Вадим Евдокимов, редактор телеканала «Моя Планета» Николай Табашников и учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

В 18 часов в актовом зале Челябинского епархиального управления состоится открытая лекция «Культурное наследие России» известного российского ученого и общественного деятеля, историка и культуролога Сергея Житенёва (Челябинск, ул. Кыштымская, 34).

В 18 часов в просторном зале с восстановленными интерьерами рубежа 19-20 веков в Доме Покровского состоится вторая лекция о Брейгеле: «Мир детских игр – кривое зеркало взрослого мира» (Челябинск, ул. Труда, 98).

В 18 часов 30 минут состоится концерт стипендиатов фонда «Новые имена» с детско-юношеским симфоническим оркестром Детской филармонии Челябинской области «Окрылённые музыкой (Челябинск, ул. Солнечная, д. 5, Детская филармония Южного Урала).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

14 октября в православном календаре - Покров Пресвятой Богородицы.

14 октября - Всемирный день стандартов.

14 октября 2022 года - Всемирный день яйца (отмечается во вторую пятницу октября).

14 октября - День работников заповедного дела в России.

14 октября в православном календаре - День памяти преподобного Романа Сладкопевца.

14 октября в народном календаре – Покров.

14 октября – в 1900 году вышла в свет знаменитая книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений».

14 октября 1843 года впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона.