Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 июля.

В 11 часов на Изумрудном карьере Челябинска состоится волонтерская акция – добровольцы уберут мусор и облагородят территорию стихийного пляжа. К акции может присоединиться любой желающий. Добровольцам нужно взять с собой метла, перчатки и мешки.

В 14 часов в Копейске состоится вручение ключей гражданам, переселяемым из аварийного жилья, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. (Жданова, 1А).

15 июля в 14 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Политическая конкурентность на современных выборах в России».

ДЛЯ СПРАВКИ

15 июля - Всемирный день навыков молодежи.

15 июля в народном календаре – Берегиня.

15 июля 1240 года - русские войска разбили шведов в Невской битве.

15 июля 1783 года по реке Соне близ Лиона поплыл первый в истории пароход.

15 июля 1975 года состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран - советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона».