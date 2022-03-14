Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 марта.

В 8 часов в рамках федеральной Недели высоких технологий и технопредпринимательства в Челябинске начнутся бесплатные научные и техническиех мероприятия для детей в возрасте от 7 до 16 лет. Программа.

В 12 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет на платформе ZOOM пресс-конференцию, посвященную Суперфиналу по баскетболу 3х3, который состоится 20 марта в Челябинске.

В 14 часов 30 минут состоится брифинг министра социальных отношений Ирины Буториной на тему оказания социальной помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Луганской и Донецкой народных республик (ул. Воровского, 30, министерство социальных отношений).

В 16 часов 30 минут челябинцы поддержат акцию «Письмо солдату». В рамках акции многодетные семьи Челябинска напишут письма или сделают рисунки со словами поддержки тем, кто защищает Родину, - действующим и отставным офицерам, рядовым, ветеранам (Челябинск, проспект Ленина, 61Б, Благотворительный фонд «Источник надежды», второй этаж, каб. 22).

ДЛЯ СПРАВКИ

15 марта - Всемирный день прав потребителей.

15 марта - Международный день защиты бельков.

15 марта – начало Великого семидневного поста у православных (он продлится по первое мая).

15 марта в православном календаре - Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Державная».

15 марта в народном календаре – Федот Ветронос.