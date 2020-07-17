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Анонсы событий и мероприятий на 17 июля

Общество
Сегодня, 01:11
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 июля.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит Магнитогорский городской округ. В рамках рабочего визита глава региона примет участие в торжественной церемонии закладки камня в основание стелы «Город трудовой доблести», ознакомится с текущем этапом строительства школы и реконструкции театра. Кроме того, губернатор посетит объекты дорожного строительства, проверит готовность тренировочного катка арены «Металлург» и проведет совещание по текущей социально-экономической ситуации в муниципалитете.

Также Алексей Текслер посетит Магнитогорский металлургический комбинат.

В 11 часов на платформе «Zoom» состоится онлайн пресс-конференция «Может ли появится в Челябинской области ещё один чемпион мира по шахматам».

В 11 часов состоится пресс-конференции «Итоги благотворительного проекта «Банкротство в подарок-2020» (Челябинск, ул. Революции, 4, пресс-центр ОТВ).

ДЛЯ СПРАВКИ

17 июля - День основания морской авиации ВМФ России.

17 июля – День этнографа в России.

17 июля в православном календаре – День памяти преподобного Андрея Рублева.

17 июля в народном календаре – Андрей Налива.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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