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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области отменили Ильменский фестиваль и перенесли на более поздний срок проведение
16.06.2021

В Челябинской области из-за ковида отменили Ильменский фестиваль и перенесли Бажовский
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области 98 жителей из более 351 тысячи вакцинированных заболели коронавирусной инфе
Коронавирус
Коронавирус
16.06.2021

В Челябинской области 98 человек заболели коронавирусом после прививки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.06.2021

В Челябинск пришел долгожданный дождь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области все загородные детские оздоровительные лагеря переведены в режим изоляции в
Коронавирус
Коронавирус
16.06.2021

Все загородные лагеря Челябинской области переведены в режим изоляции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.06.2021

В Челябинске заборы красят рукавицами
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.06.2021

Анонсы событий и мероприятий на 17 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.06.2021

Афиша мероприятий на 17 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.06.2021

В Магнитогорске «Газель» протаранила вылетевшую на встречку иномарку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.06.2021

Предприятия Челябинской области в период НМУ будут работать по-новому
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.06.2021

ВТБ победил в двух номинациях конкурса на лучшую банковскую программу для предпринимателей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.06.2021

В Магнитогорске начались кражи электросамокатов
Анонсы
Общество
16.06.2021 20:00

Анонсы событий и мероприятий на 17 июня

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 июня.

С 9 до 12 часов в Копейске пройдет День региональной Общественной палаты Челябинской области (Копейск, ул. Борьбы, д. 14, ДК Угольщиков).

В 10 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Вклад бизнес-компаний в развитие экологического волонтерства на Южном Урале».

В 11 часов состоится заседание Законодательного Собрания Челябинской области в режиме ВКС.

С 11 до 14 часов состоятся финальные игры Областных соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди команд юношей 2006-07 годов рождения (Челябинск, ул. Копейское шоссе, д. 43А, МБУ Спортивный комплекс «Лидер»).

В 12 часов «Коммерсантъ - Южный Урал» проведет пресс-конференцию, на которой обсудят перспективы развития строительного рынка с участниками рынка, представителями власти, научного сообщества, общественниками. Спикеры – вице-губернатор Сергей Шаль, главный архитектор города Павел Крутолапов, застройщики, представители банков (Челябинск пр. Ленина, д. 26А, зал «Магистр» гранд-отеля «Видгоф»).

В 12 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференция ««Зарядка с Чемпионом»: олимпийский сезон».

В 12 часов состоится вручение дипломов молодым врачам - выпускникам медицинского колледжа по специальности «Лечебное дело», которые далее направляются работать в медицинские учреждения Челябинской области (Челябинск, ул. Больничная, 18).

В 14 часов состоится награждение победителей и призеров Областных соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди команд юношей 2006-07 годов рождения (Челябинск, ул. Копейское шоссе, д. 43А, МБУ Спортивный комплекс «Лидер»).

В 15 часов состоится презентация нового портала, с помощью которого станет проще оформить заявку на групповые экскурсии в мультимедийный парк «Россия – Моя история». Мероприятие пройдет при участии министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина, директора «Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» Дианы Малышевой, руководства парка (Челябинск, ул. Труда, 183, конференц-зал исторического парка «Россия – Моя история»).

В 17 часов 30 минут состоится брифинг для журналистов «Челябинск. 20 джазовых лет». Постоянные участники фестиваля Валерий Сундарев, Георгий Анохин, Виктор Риккер, Станислав Бережнов и ведущий концертов Кирилл Мошков расскажут свои увлекательные истории о фестивале (ул. Труда, 92А, концертный зал им. С. С. Прокофьева).

ДЛЯ СПРАВКИ

17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

17 июня 2021 года в календаре славян – Семик (Зеленые святки).

17 июня в народном календаре – Митрофан Навозник.

Автор: Любовь Юрина
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области отменили Ильменский фестиваль и перенесли на более поздний срок проведение
16.06.2021

В Челябинской области из-за ковида отменили Ильменский фестиваль и перенесли Бажовский
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области 98 жителей из более 351 тысячи вакцинированных заболели коронавирусной инфе
Коронавирус
Коронавирус
16.06.2021

В Челябинской области 98 человек заболели коронавирусом после прививки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.06.2021

В Челябинск пришел долгожданный дождь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области все загородные детские оздоровительные лагеря переведены в режим изоляции в
Коронавирус
Коронавирус
16.06.2021

Все загородные лагеря Челябинской области переведены в режим изоляции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.06.2021

В Челябинске заборы красят рукавицами
Анонсы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2021

Анонсы событий и мероприятий на 16 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.06.2021

Анонсы событий и мероприятий на 15 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.06.2021

Анонсы событий и мероприятий на 14 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.06.2021

Анонсы событий и мероприятий на 13 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область получит 2,8 миллиарда рублей из федерального бюджета на реализацию мероприяти
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Челябинская область в июне получит 2,8 миллиарда на обновление общественного транспорта

16.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Челябинский ученый Константин Корляков придумал, как бороться с гибелью рыбы в водоемах Южного Ур
Среда обитания

Челябинский ученый придумал, как бороться с массовой гибелью рыбы в водоемах

16.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова раскритиковала доклад своего заместителя Максима Куляшова. Он отч
Общество

Котова не увидела поливальных машин, о которых рассказывал Куляшов

15.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого июля 2021 года меняется порядок выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в медицинско
Общество

С июля меняется порядок выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности

15.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, 19 июня, в Челябинске у посетителей бара Jackson’s bar & grill появится возможност
Культура

В челябинском баре пройдет джазовый джем-сейшен

13.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравляет всех южноуральцев с Днём России.
Общество

Текслер поздравляет всех южноуральцев с Днем России

12.06.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
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  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

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Телефоны:

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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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Лента новостей

16.06.2021 20:00

Анонсы событий и мероприятий на 17 июня

16.06.2021 19:58

Афиша мероприятий на 17 июня

16.06.2021 19:08

В Челябинской области из-за ковида отменили Ильменский фестиваль и перенесли Бажовский

16.06.2021 18:48

В Челябинской области 98 человек заболели коронавирусом после прививки

16.06.2021 17:46

В Магнитогорске «Газель» протаранила вылетевшую на встречку иномарку

16.06.2021 17:25

В Челябинск пришел долгожданный дождь

16.06.2021 17:22

Предприятия Челябинской области в период НМУ будут работать по-новому

16.06.2021 16:50

ВТБ победил в двух номинациях конкурса на лучшую банковскую программу для предпринимателей

16.06.2021 16:47

В Магнитогорске начались кражи электросамокатов

16.06.2021 16:45

Все загородные лагеря Челябинской области переведены в режим изоляции

16.06.2021 16:23

В роддоме Южноуральска, где обрушился потолок, нарушалась пожарная безопасность

16.06.2021 16:19

В Челябинске заборы красят рукавицами

16.06.2021 15:52

Озерчанин продавал наркотики, чтобы погасить кредит

16.06.2021 15:50

Мэр Котова начала борьбу с челябинской «нечистью» с помощью ярких плакатов

16.06.2021 15:34

В отношении жителя Пензы, «заминировавшего» вокзал в Челябинске, возбуждено уголовное дело

16.06.2021 15:15

«Челябинск. 20 джазовых лет»: программа международного фестиваля «Какой удивительный мир»

16.06.2021 14:53

В Челябинске вместо даурских лиственниц установили забор из колонии

16.06.2021 14:27

Челябинская область в июне получит 2,8 миллиарда на обновление общественного транспорта

16.06.2021 14:19

Южноуральца осудили за попытку дать деньги полицейским при задержании с наркотиками

16.06.2021 14:18

В Челябинске кошек и собак начали прививать от коронавируса

16.06.2021 13:58

ВТБ в 10 раз снизил сумму для льготного обмена валюты

16.06.2021 13:44

В правительстве Челябинской области 60% защищены от ковида, в том числе 40%- привиты

16.06.2021 13:36

Котова: Муниципалитету нужно сделать вызов самому себе

16.06.2021 13:14

В Челябинской области мужчина из мести поджег машину участкового

16.06.2021 13:04

Специалисты «Челябинскгоргаза» отработали взаимодействие с экстренными службами при ликвидации ЧП

16.06.2021 13:00

Южноуральские полицейские отправились в детские лагеря

16.06.2021 12:54

В Челябинской области проходит антитеррористическое учение «Рельеф»

16.06.2021 12:45

Молодые южноуральцы стали чаще болеть ковидом и чаще становиться источником заражения

16.06.2021 12:38

Где в Челябинске на месяц ограничат движение транспорта

16.06.2021 12:31

«Активные соседи»: жители Еманжелинска дружно взялись за палки

16.06.2021 12:23

В Челябинской области 65% всех выявленных случаев ковида приходится на четыре города

16.06.2021 11:56

В Челябинске мужчина на электросамокате сбил женщину на тротуаре

16.06.2021 11:25

«Уралочка» помогла России обыграть Венгрию в суперфинале мировой лиги по водному поло

16.06.2021 11:09

В Челябинской области продолжает расти число выявляемых за сутки случаев ковида

16.06.2021 11:08

Челябинский ученый придумал, как бороться с массовой гибелью рыбы в водоемах

16.06.2021 10:53

Крупный пожар на складе в Челябинске тушили больше шести часов

16.06.2021 10:51

Сотни тысяч южноуральцев узнали, что такое по-настоящему быстрый интернет

16.06.2021 10:40

Челябинцев приглашают на пешеходную прогулку от Скобелевской до Коммуны

16.06.2021 10:15

За вторую неделю июня выросло число случаев ковида среди новорожденных и молодых южноуральцев

16.06.2021 10:14

В Челябинске завершили цветочное оформление Курчатовского района

16.06.2021 10:10

В среду в Челябинской области жарко, местами грозы и град

16.06.2021 09:19

Челиндбанк улучшил условия обслуживания для участников ВЭД

16.06.2021 00:01

Челябинские дорожники присматриваются к смоленской снегоуборочной технике

15.06.2021 23:52

В челябинском городском бору из-за поджога тополиного пуха случился пожар

15.06.2021 23:38

В Челябинске с 15 июня введен особый противопожарный режим

15.06.2021 18:59

Алексей Текслер выступил с инициативами на заседании Совета глав субъектов России при МИД РФ

15.06.2021 18:05

Анонсы событий и мероприятий на 16 июня

15.06.2021 17:55

ВТБ адаптирует ВТБ Онлайн для людей с ограниченными возможностями

15.06.2021 17:51

Афиша на 16 июня

15.06.2021 17:49

В трех городах Челябинской области НМУ продлены, в двух – ожидаются

15.06.2021 16:58

Госдума пока не будет рассматривать вопрос о включении вакцин от ковида в календарь прививок

15.06.2021 16:56

Власти Челябинска заявили о высоких темпах устранения дорожных дефектов

15.06.2021 16:29

В Челябинске закрыли недострой, на котором дети получили ожоги

15.06.2021 16:21

Вадим Борисов покидает пост гендиректора фонда капремонта Челябинской области

15.06.2021 15:57

Наталья Риккер: Джаз – это не какофония

15.06.2021 15:45

В Челябинске у полыхающего склада обвалилась кровля

15.06.2021 15:28

Более 337 тысяч южноуральцев поставили первую прививку от ковида

15.06.2021 15:05

Новая челябинская школа на 1100 мест будет готова к приему учеников 1 сентября

15.06.2021 15:00

В Магнитогорске за сутки двое детей выпало из окна, один погиб

15.06.2021 14:33

В Челябинске ради благоустройства улицы демонтировали девять ларьков

15.06.2021 14:22

В Челябинске определят самый благоустроенный двор

15.06.2021 14:02

В Челябинской области продолжает расти число выявляемых за сутки случаев ковида

15.06.2021 13:52

ВТБ повысит доходность по накопительному счету «Копилка» до 5,5%

15.06.2021 13:48

Котова поручила Астахову как следует взяться за «управляйки»

15.06.2021 13:46

Челябинский росгвардеец, убивший жену, отстранен от службы

15.06.2021 13:24

В Челябинске приведут в порядок посты ДПС

15.06.2021 13:23

Активные по вакцинации от ковида муниципалитеты получат дополнительные деньги

15.06.2021 13:09

Цветочное оформление Центрального района Челябинска практически закончено

15.06.2021 13:08

Задержан иностранец, который в запасном колесе провез в Челябинскую область наркотики

15.06.2021 13:07

В Челябинской области из-за жары ограничили движение большегрузов по федеральным трассам

15.06.2021 13:03

В Челябинске полыхает склад возле ЧЭМК

15.06.2021 12:45

Котова просит челябинцев не поджигать пух

15.06.2021 12:18

Южноуральцам предложат выходной за прививку от ковида

15.06.2021 12:17

Котова настаивает, чтобы полиция больше внимание обращала на пьяных челябинцев

15.06.2021 12:06

Замглавы Челябинска подтвердил рост цен на овощи

15.06.2021 11:58

В Миассе состоялся второй этап Всероссийской эндуро-серии по маунтинбайку.

15.06.2021 11:45

Котова отправила глав районов в пешее путешествие

15.06.2021 11:36

Котова спросила с Куляшова за стелу «Челябинск», которую возводили «зэки»

15.06.2021 11:10

Православный форум «Увильды-2021» меняет формат

15.06.2021 10:59

Котова не увидела поливальных машин, о которых рассказывал Куляшов

15.06.2021 10:47

Жители Металлургического района остаются без горячей воды

15.06.2021 10:46

Мнение независимого эксперта о происходящем на Комсомольском проспекте озвучат 16 июня

15.06.2021 10:32

В Челябинске взлетели цены на картошку, свеклу и морковь

15.06.2021 10:28

Челябинский проект «ЧЦЗ. Монологи о главном» занял третье место в международном конкурсе «Пресс-служба года 2020»

15.06.2021 10:27

В Челябинске не прижилось почти 400 деревьев, высаженных в прошлом году

15.06.2021 10:24

Более восьми тысяч цветов украсили территорию Челябинского цинкового завода

15.06.2021 10:13

В Челябинске загорелась Газель

15.06.2021 09:56

Жители дома в Коркино, где взорвался газ, вернулись в свои квартиры

15.06.2021 09:43

Уснул за рулем: в Челябинской области при столкновении с грузовиком погиб молодой мужчина

15.06.2021 09:22

С июля меняется порядок выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности

14.06.2021 19:55

Фестиваль «Пламя Аркаима» увидело более трех тысяч человек

14.06.2021 19:37

Во вторник в Челябинской области жара и местами дожди

14.06.2021 19:28

Анонсы событий и мероприятий на 15 июня

14.06.2021 19:26

Афиша на 15 июня

14.06.2021 19:22

Во вторник более семи тысяч южноуральских выпускников будут сдавать ЕГЭ по обществознанию

14.06.2021 19:19

СК начала проверку по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Коркино

14.06.2021 18:32

Спасатели Миасского отряда пришли на помощь сапсерфингисту и квадроциклисту

14.06.2021 18:18

В Челябинске фиксируется более 90 возгораний тополиного пуха в сутки

14.06.2021 18:10

В поселке Рощино неизвестный пытался надругаться над девочкой

14.06.2021 14:45

Пострадавший при хлопке газа в Коркино получил 90% ожогов тела