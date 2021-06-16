Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 июня.

С 9 до 12 часов в Копейске пройдет День региональной Общественной палаты Челябинской области (Копейск, ул. Борьбы, д. 14, ДК Угольщиков).

В 10 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Вклад бизнес-компаний в развитие экологического волонтерства на Южном Урале».

В 11 часов состоится заседание Законодательного Собрания Челябинской области в режиме ВКС.

С 11 до 14 часов состоятся финальные игры Областных соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди команд юношей 2006-07 годов рождения (Челябинск, ул. Копейское шоссе, д. 43А, МБУ Спортивный комплекс «Лидер»).

В 12 часов «Коммерсантъ - Южный Урал» проведет пресс-конференцию, на которой обсудят перспективы развития строительного рынка с участниками рынка, представителями власти, научного сообщества, общественниками. Спикеры – вице-губернатор Сергей Шаль, главный архитектор города Павел Крутолапов, застройщики, представители банков (Челябинск пр. Ленина, д. 26А, зал «Магистр» гранд-отеля «Видгоф»).

В 12 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференция ««Зарядка с Чемпионом»: олимпийский сезон».

В 12 часов состоится вручение дипломов молодым врачам - выпускникам медицинского колледжа по специальности «Лечебное дело», которые далее направляются работать в медицинские учреждения Челябинской области (Челябинск, ул. Больничная, 18).

В 14 часов состоится награждение победителей и призеров Областных соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди команд юношей 2006-07 годов рождения (Челябинск, ул. Копейское шоссе, д. 43А, МБУ Спортивный комплекс «Лидер»).

В 15 часов состоится презентация нового портала, с помощью которого станет проще оформить заявку на групповые экскурсии в мультимедийный парк «Россия – Моя история». Мероприятие пройдет при участии министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина, директора «Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» Дианы Малышевой, руководства парка (Челябинск, ул. Труда, 183, конференц-зал исторического парка «Россия – Моя история»).

В 17 часов 30 минут состоится брифинг для журналистов «Челябинск. 20 джазовых лет». Постоянные участники фестиваля Валерий Сундарев, Георгий Анохин, Виктор Риккер, Станислав Бережнов и ведущий концертов Кирилл Мошков расскажут свои увлекательные истории о фестивале (ул. Труда, 92А, концертный зал им. С. С. Прокофьева).

ДЛЯ СПРАВКИ

17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

17 июня 2021 года в календаре славян – Семик (Зеленые святки).

17 июня в народном календаре – Митрофан Навозник.