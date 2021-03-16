В Челябинске мужчина в медицинской маске ограбил ломбард

Анонсы событий и мероприятий на 17 марта

Бывшего начальника ГИБДД Чебаркуля задержали за езду без прав

Воспитанник «Трактора» умер после попадания шайбы в голову

Более пяти тысяч наблюдателей планирует подготовить южноуральский штаб по контролю за выборами в Госдуму

Более 68 тысяч южноуральцев вакцинировались против ковида, еще 38 тысяч поставили первый укол

Участники соцопроса против высоток возле Челябинского бора, а власти нарушений не увидели

Анонсы событий и мероприятий на 17 марта

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 марта.

В 10 часов журналистов познакомят с новым «помощником» врачей в Челябинской областной клинической больнице - магнитно-резонансным томографом. Он предназначен для диагностики пациентов нейрохирургического, неврологического, онкологического профилей и пациентов с дегенеративными изменениями суставов (ул. Воровского,70, пятый корпус, «Диагностический центр»).

В 10 часов 30 минут состоится заседание комитета по строительной политике Законодательного Собрания Челябинской области (Кирова, 114, гербовый зал).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Самозанятые: экономические и социальные эффекты для Челябинской области».

В 11 часов состоится заседание комитета по законодательству Законодательного Собрания Челябинской области (Кирова, 114, конференц-зал).

В 12 часов состоится пресс-конференция, посвящённая первой годовщине COVID-19 в Челябинской области (ул. Российская, 67, девятый этаж, «АиФ-Челябинск»).

В 12 часов состоится заседание комитета по промышленной политике Законодательного Собрания Челябинской области (Кирова, 114, гербовый зал).

В 13 часов в Челябинской областной универсальной научной библиотеке состоится онлайн-лекция, посвященная профилактике остеопороза и травматизма в детском возрасте. Спикер - врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Гаер. Присоединиться к трансляции можно в сообществе библиотеки.

В 13 часов в Челябинской областной станции переливания крови состоится встреча главного врача ЧОСПК Анатолия Крохина, министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семёнова, доноров антиковидной плазмы и председателя совета директоров компании «Интерсвязь» Леонида Вахрамеева. Для гостей будет проведена экскурсия по ключевым отделам станции переливания крови (ул. Воровского, 68).

В 13 часов 30 минут состоится заседание комитета по экономической политике Законодательного Собрания Челябинской области (Кирова, 114, гербовый зал).

В 15 часов состоится заседание комитета по бюджету Законодательного Собрания Челябинской области (Кирова, 114, гербовый зал).

В 15 часов студенты историко-филологического факультета Челябинского государственного университета сыграют в авторскую настольную игру «Колыбель: Исход». Игра является частью проекта «Российская философия в UNESCO House и ведущих вузах Европы и России», который был поддержан грантом Росмолодёжи (пр. Победы, 162В, третий корпус, ауд. 20).

В 17 часов состоится пресс-конференция, посвященная открытию в Челябинске выставки заслуженного художника России Никаса Сафронова «О чем молчат картины». Спикеры: заслуженный художник России, академик Российской академии художеств, профессор Никас Сафронов, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, директор Челябинского музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко (Челябинск, пл. Революции, 1, Челябинский государственный музей изобразительных искусств)

В 17 часов в рамках Дней фантастики в Челябинской областной публичной библиотеке поэт Александр Маниченко проведет встречу под названием «Почему научная фантастика проиграла фэнтези?» (пр. Ленина, 60, выставочный зал ЧОУНБ, третий этаж).

В 18 часов заслуженный художник России, академик Российской академии художеств, профессор Никас Сафронов откроет в Челябинске выставку своих работ «О чем молчат картины». Перед гостями выступит сын Никаса – пианист, лауреат 16 международных конкурсов, Почетный профессор Швейцарской консерватории Лука Сафронов (Челябинск, пл. Революции, 1, Челябинский государственный музей изобразительных искусств, Зал имени архитектора Е.В. Александрова).

В 18 часов 15 минут в рамках Дней фантастики в Челябинской областной публичной библиотеке пройдёт научное ток-шоу «Учёные PRO кино», подготовленное партнером Публички - Информационным центром по атомной энергии. Научным кинокритиком первого выпуска ток-шоу выступит Сергей Замоздра, кандидат физико-математических наук, преподаватель Челябинского государственного университета. Автор лучшего вопроса получит в подарок книгу-бестселлер в жанре научпоп. Регистрация на ток-шоу (зал № 1 ЧОУНБ, третий этаж).

ДЛЯ СПРАВКИ

17 марта - День святого Патрика.

17 марта в православном календаре – День памяти преподобного Герасима.

17 марта в православном календаре – День памяти благоверного князя Даниила Московского.

17 марта в народном календаре – Герасим Грачевник.

17 марта 1861 года - обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права.