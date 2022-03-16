Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 марта.

В 8 часов 15 минут в рамках федеральной Недели высоких технологий и технопредпринимательства в Челябинске начнутся бесплатные научные и технические мероприятия для детей в возрасте от 7 до 16 лет. Программа.

В 11 часов медиахолдинг «Гранада-Пресс» проводит пресс-конференцию в формате онлайн, посвященную информационной безопасности.

В 12 часов Общественная палата Челябинской области проводит круглый стол на тему «Состояние и перспективы развития туризма на курорте Кисегач» (Челябинск​, пр. Ленина, 75, пятый этаж, конференц-зал Южно-Уральского аграрного университета).

В 14 часов состоится торжественное открытие Всероссийских соревнований по художественной гимнастике «Уральские самоцветы» в спорткмоплексе «Метар-спорт» (Челябинск, Черкасская, 1).

В 17 часов ГБУ «Молодежный ресурсный центр» проведет очный семинар с психологом. Тема – наша самооценка. Практикующий психолог Анна Эртель расскажет о том, как она формируется, от чего зависит и как её поднять. На встречу приглашаются участники в возрасте от 14 до 35 лет. Регистрация (Челябинск, ул. Ленина, 76).

В 18 часов в Камерном театре состоится генеральный прогон премьерного спектакля «Сын» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

В 17 часов 20 минут - пресс-подход с режиссером и артистами Камерного театра.

В 18 часов 30 минут в рамках интерактивной семейной выставки «КнигаКвест» состоится мастер-класс по рисунку сангиной «Старая книга» (Челябинск, ул. Труда, 92А, картинная галерея Челябинского государственного музея изобразительных искусств, второй этаж).

ДЛЯ СПРАВКИ

17 марта - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России.

17 марта в православном календаре - День памяти благоверного князя Даниила Московского.

17 марта в православном календаре - День памяти преподобного Герасима.

17 марта в народном календаре – Герасим Грачевник.

17 марта в международном календаре праздников - День Святого Патрика.

17 марта 1861 года обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права

17 марта 1991 года прошел Всесоюзный референдум, на котором на котором три четверти голосовавших высказались за сохранение СССР. Одновременно в российском референдуме 70% проголосовали за введение поста президента РСФСР.