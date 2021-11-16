Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 ноября.

С 10 до 19 часов состоится Окружной форум добровольцев Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов «Добро.Фестиваль #МыВместе». Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

В 10 часов будет организована передача автомобилей скорой медицинской помощи медицинским организациям (Челябинск, ул. Косарева, 6А, автоцентр «УАЗ»).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Правила охоты. Обзор нововведений». Спикер - начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания Андрей Питовин.

В 11 часов «АиФ-Челябинск» проведёт ZOOM-конференцию по ЧП на тонком льду на водоёмах Челябинска и Челябинской области.

С 12 до 14 часов состоится онлайн пресс-конференция Росбанка. Все вопросы спикерам можно задать в чате на странице конференции.

С 15 до 16 часов в ЧелГУ в рамках фестиваля «Дни Германии в Челябинске» состоится онлайн презентация проекта Российско-Германской внешнеторговой палаты «1000 практикантов», который поддерживает российских студентов, желающих пройти практику в немецких компаниях в России.

В 14 часов в парке «Россия – Моя история» пройдет кинолекторий. Режиссёр Вадим Шагабутдинов предлагает сравнить на основе искусствоведческого анализа фильмы о Ленине, которые сняли знаменитые советские режиссеры Ромм и Юткевич.

ДЛЯ СПРАВКИ

17 ноября - Международный день студентов.

17 ноября - Международный день недоношенных детей.

17 ноября - День участковых уполномоченных полиции в России.

17 ноября 2021 года – Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.

17 ноября 2021 года – День географических информационных систем (День ГИС).

17 ноября в народном календаре – Ерема – сиди дома.

17 ноября 1757 года в Петербурге учреждена Академия художеств (сегодня – Российская Академия Художеств).

17 ноября 1948 года в Санкт-Петербурге поставлен на вечную стоянку крейсер «Аврора».