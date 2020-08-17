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Анонсы событий и мероприятий на 18 августа

Общество
Сегодня, 16:02
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Автор: 
Евгения Александрова

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 августа.

В 10 часов 30 минут состоится встреча председателя Всероссийской политической партии «Партия роста» Бориса Титова с руководством ОАО «Уральский завод пожарной техники» (Миасс, шоссе Тургоякское, 20-А).

В 12 часов состоится тренировка сотрудников вневедомственной охраны управления Росгвардии по Челябинской области на территории челябинской гимназии №1 - росгвардейцы отработают выезд на сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на охраняемом объекте (улица Карла Маркса, 59).

В 12 часов 30 минут пройдет встреча председателя Всероссийской политической партии «Партия роста» Бориса Титова с предпринимателями на озере Тургояк (Миасс, озеро Тургояк, отель «Золотой Пляж»).

В 13 часов государственный исторический музей Южного Урала в рамках масштабного выставочного выставочным проекта «Одна на всех Победа» представит экспозицию «75 лет атомной отрасли», которая рассказывает о секретных уральских городах: Озерске, Снежинске и Трехгорном (Челябинск, улица Труда, 100).

В 14 часов состоится публичное обсуждение Стратегии развития Челябинска до 2035 года с участием заместителя главы города по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова (площадь Революции, 2).

В 14 часов в челябинском микрорайоне «Парковый» состоится торжественное вручение ключей от новых квартир переселенцам из ветхого и аварийного жилья Еманжелинска (двор дома по улице Александра Шмакова, 17-А (50-й микрорайон «Паркового»).

В 14 часов 30 минут состоится встреча председателя Всероссийской политической партии «Партия роста» Бориса Титова с лидерами общественного мнения города Златоуст (Златоуст, актовый зал «Красной горки», проспект Гагарина, 19).

В 16 часов лидер ВПП «Партия роста» Борис Титов посетит оружейный завод «Арт Грани» (Златоуст, улица Полетаева, 139).

ДЛЯ СПРАВКИ:

18 августа - День общего языка.

18 августа - по народному календарю, Евстигней Житник. 

18 августа - День географа.

18 августа - День топора.

18 августа - Международный День вина «Пино-нуар».

18 августа - День смеющихся ангелов.

18 августа - День интуитивной прозорливости.

18 августа - День фахиты.

Именины отмечают Ефим, Иван, Максимилиан, Симон, Ян, Дарья, Евдокия, Кристина, Мария и Нонна.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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