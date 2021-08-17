17.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 18 августа
17.08.2021
Челябинцам не дают спать посетители ночных клубов на Кировке
17.08.2021
Металлурги Златоуста поздравили ватерполисток «Уралочки» с участием в Олимпиаде
17.08.2021
В Челябинске строящийся храм святителя Луки Крымского увенчал купол с крестом
17.08.2021
Байден выделил 500 миллионов долларов для помощи Афганистану
17.08.2021
В Копейске переходящий дорогу верблюд удивил автомобилистов
Анонсы событий и мероприятий на 18 августа
16.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 17 августа
15.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 16 августа
14.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
12.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 13 августа
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021