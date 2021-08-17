Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 августа.

В 9 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по экологии и природопользованию (Челябинск, Кирова, 114).

В 10 часов 30 минут состоится заседание комитета Законодательного Собрания по строительной политике и ЖКХ (Челябинск, Кирова, 114).

В 10 часов 30 минут состоится заседание комитета Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению (Челябинск, Кирова, 114).

В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию (Челябинск, Кирова, 114).

В 13 часов 30 минут состоится заседание комитета Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству (Челябинск, Кирова, 114).

В 14 часов 30 минут народный артист РСФСР Александр Михайлов посмотрит фотовыставку и отрывки из спектакля «Любовь и голуби», который актеры театра кукол сыграют специально для самого известного исполнителя роли Василия Кузякина (Челябинск, пер. Островского, 8, ДК ЧЭРЗ).

В 15 часов состоится пресс-конференция с участием Александра Михайлова и актеров Челябинского театра кукол, исполнителей главных ролей (Надежды и Василия Кузякиных) Елены Блажеевой и Александра Малышева (Челябинск, пер. Островского, 8, ДК ЧЭРЗ).

В 15 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по аграрной политике (Челябинск, Кирова, 114).

ДЛЯ СПРАВКИ

18 августа - День географа в России.

18 августа в народном календаре - Евстигней Житник.

18 августа 1782 года в Санкт-Петербурге торжественно открыт памятник Петру I («Медный всадник»).

18 августа 1845 года - основано Русское географическое общество.