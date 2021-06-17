Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 июня.

С 11 до 14 часов состоятся финальные игры Областных соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди команд юношей 2006-07 годов рождения (Челябинск, ул. Копейское шоссе, д. 43А, МБУ Спортивный комплекс «Лидер»).

В 12 часов АиФ-Челябинск проведет на платформе ZOOM пресс-конференцию, посвящённую теме приёмной кампании в вузы Челябинской области.

С 12 до 17 часов в сквере «Колющенко» состоится акция «Парк Безопасности. Гости смогут рассмотреть пожарную машину и автомобиль медицины катастроф. Посетителям расскажут, как выбраться из леса, пожара, неприятных историй. Можно будет сделать зарядку со звездой и поучиться на манекене, как спасать жизни. Состоятся лекции, экскурсионные программы для детей и взрослых (Челябинск, территория сквера им. Колющенко).

В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференция «Промежуточные итоги сезонного ремонта дорог в Челябинской области».

В 14 часов состоится награждение победителей и призеров Областных соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди команд юношей 2006-07 годов рождения (Челябинск, ул. Копейское шоссе, д. 43А, МБУ Спортивный комплекс «Лидер»).

ДЛЯ СПРАВКИ

18 июня - Международный день паники.

18 июня - День службы военных сообщений Вооруженных Сил России.

18 июня - День устойчивой гастрономии.

18 июня в православном календаре - День памяти святого князя Феодора Ярославича Новгородского.

18 июня в народном календаре – Дорофеев день.

18 июня 1880 года в Москве открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину.

18 июня 1937 года начался первый в мире беспосадочный перелет по маршруту Москва - Северный полюс – Ванкувер.