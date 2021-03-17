Жительница Сургута умерла после пластической операции, сделанной в клинике Челябинска

В ГУФСИН ответили на претензии антимонопольщиков

Анонсы событий и мероприятий на 18 марта

Челябинские чиновники решили выяснить, как в городе убирают снег

Текслер поручил до первого октября вернуться к доковидному уровню безработицы

Анонсы событий и мероприятий на 18 марта

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 марта.

В девять часов состоится заседание комитета по социальной политике Законодательного Собрания Челябинской области (Кирова, 114, гербовый зал).

В 10 часов состоится заседание комитета по молодежной политике Законодательного Собрания Челябинской области (Кирова, 114, конференц-зал).

В 10 часов журналистов приглашают побывать в Миассе на занятиях для особенных детей в аэротрубе в рамках проекта «Летай со мной», инициатором которого выступил Общероссийский народный фронт (отъезд - Челябинск, проспект Победы 290Б, медицинский центр «Кия» - региональный оператор проекта в области).

В 10 часов в рамках реализации федерального проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» состоится встреча студентов с основателем, директором и главным тренером СК «Развитие», призером чемпионата Мира в программе ката бункай кумитэ, вице-президентом ассоциации Косики Карате, главным судьей соревнований Косики Карате в России Сергеем Асташкевичем, Тема встречи: «Путь героя. Как раскрыть своё предназначение» (Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 1, ФГБОУ ВО УралГУФК, конференц-зал).

В 10 часов 30 минут состоится заседание Избирательной комиссии Челябинской области (Кирова, 114).

С 11 до 16 часов состоится бизнес-девичник в коворкинге «Мой бизнес» (ул. Российская, д. 110, к. 1, первый этаж). Регистрация здесь.

В 12 часов журналистам продемонстрируют процесс онлайн-консультации с помощью телемедицинского сервиса в районной больнице села Долгодеревенское Сосновского района (Ленина, д. 52).

В 12 часов состоится заседание комитета по аграрной политике Законодательного Собрания Челябинской области (Кирова, 114, конференц-зал).

В 13 часов состоится праздничное мероприятие, посвященное седьмой годовщине вхождения Республики Крым в состав РФ (Челябинск, ул. Я. Гашека, 1, площадь у Дворца культуры ПАО «ЧМК»).

В 15 часов в рамках реализации федерального проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» состоится встреча студентов с автором первой российской запатентованной методики по развитию эмоционального интеллекта, доктором психологии, МВА, предпринимателем, сооснователем компании SKILLFOLIO Викторией Шиманской. Тема встречи: «Как раскрыть своё предназначение. Навыки будущего» (Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 1, ОУ ВО ЮУТУ, аудитория 404).

В 16 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетит ГБУЗ «Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь ветеранов войн».

В 16 часов состоится концерт «Крымская весна», посвященный седьмой годовщине вхождения Республики Крым в состав РФ (Челябинск, Кировка).

В 16 часов в рамках Дней фантастики в Челябинской областной публичной библиотеке состоится встреча с хранителем библиотечного фонда литературы по ТРИЗ Любовью Кожевниковой. Встреча, получившая название «“Опаляющий разум” Генриха Альтова», посвящена фантастическим книгам, написанным авторами теории решения изобретательских задач (пр. Ленина, 60, зал периодики, третий этаж).

В 18 часов в рамках Дней фантастики в Челябинской областной публичной библиотеке состоится на встрече членов клуба [Се]реальность обсудят научно-фантастический сериал с элементами черной комедии «Маньяк» (Maniac), снятый Кэри Фукунагой для платформы Netflix (пр. Ленина, 60, выставочный зал ЧОУНБ, третий этаж).

В 18 часов в рамках Уральской индустриальной биеннале в Кыштыме пройдет встреча c художником Иваном Горшковым и спецпоказ фильма «Шоу всего» (Кыштым, Народный дом).

ДЛЯ СПРАВКИ.

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.

18 марта в православном календаре - Празднование в честь обретения мощей благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина.

18 марта в народном календаре – Конон Огородник.