Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 марта.

Состоится заседание правления Челябинской областной общественной организации и ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». В мероприятии примут участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель Законодательного Собрания региона Александр Лазарев, члены экономического блока областного правительства, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Александр Гончаров, депутаты Госдумы, омбудсмены (ГЛЦ «Абзаково»).

В 8 часов 15 минут в рамках федеральной Недели высоких технологий и технопредпринимательства в Челябинске начнутся бесплатные научные и технические мероприятия для детей в возрасте от 7 до 16 лет. Программа.

В 9 часов начнется пресс-тур на тему ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения (усыновления) второго ребенка. Участникам расскажут о новой выплате на детей от восьми до 16 лет, кто может стать её получателем, что нужно для её оформления, в какие сроки рассматривается заявление, сколько получателей оформили выплату на текущий момент.

Программа:

В 9 часов - пресс-подход к министру социальных отношений Ирине Буториной (Челябинск, ул. Воровского, 30, министерство социальных отношений Челябинской области).

В 9 часов 20 минут - переезд в управление социальной защиты населения.

В 9 часов 50 минут - пресс-подход к начальнику управления социальной защиты населения.

В 10 часов - интервью с родителями, оформившими выплату.

В 10 часов в Челябинской областной детской клинической больнице пройдет выдача флеш-мониторингов пациентам с сахарным диабетом первого типа и обучение по работе с новыми аппаратами (Челябинск, ул. Блюхера, 42А).

В 10 часов в Челябинском государственном музее изобразительных искусств начнет работу выставка «Цветные путешествия с Катей Пензиной». Она продлится по 24 апреля

2022 года (пл. Революции, 1, зал имени архитектора Е.В. Александрова).

В 11 часов в отделе краеведения Челябинской областной универсальной научной библиотеки состоится лекция-презентация «Горнозаводское производство в России, XVIII – начало XX вв.». Спикер – Игорь Новиков, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории и права ЮУрГГПУ (Челябинск, пр. Ленина, д. 60).

В 12 часов состоится торжественное закрытие регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют», объявление победителя. Спикеры: Александр Кузнецов, министр образования и науки Челябинской области, победитель конкурса (Челябинск, Дворец пионеров и школьников, Свердловский проспект, 59, театральный корпус).

С 12 до 17 часов на территории ГЛК «Солнечная Долина» пройдёт Фестиваль по горным лыжам и сноуборду 2022. Трансляция.

В 13 часов в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина состоится концерт «Крымская весна». В этот день челябинцы, как и все россияне, отметят восьмую годовщину принятия Республики Крым и города федерального значения Севастополь в состав Российской Федерации (ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина, главная сцена).

С 17 до 18 часов в Челябинске состоится дружественная акция патриотического движения «Волонтерская Рота Боевого Братства». На площади Революции активисты вместе с неравнодушными жителями города Челябинска растянут баннеры «Zа Донецк», «Zа Крым», «Zа Луганск» и флаги ДНР, ЛНР и России.

В 18 часов в Камерном театре состоится пресс-показ нового спектакля «Сын» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

С 18 часов 30 минут до 20 часов состоится лекция на тему: «Травля в школе - что знать и делать родителю?» (Челябинск, ул. Энгельса, д. 107, Информационный центр по атомной энергии).

​​​​​​​В Челябинске на пешеходной Кировке откроется фотовыставка «Крым и Россия: 8 лет вместе». Экспозиция, посвященная восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, разместится на площадке «Открытого города». Ее работа продлится по первое апреля.

ДЛЯ СПРАВКИ

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.

18 марта 2022 года – Всемирный день сна.

18 марта в православном календаре - Празднование в честь обретения мощей благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина.

18 марта в народном календаре – Конон Огородник.

18 марта – в 1965 году первый в истории выход человека в открытый космос - Алексей Леонов в течение 10 минут находился за бортом «Восхода-2».

18 марта 2014 года произошло присоединение Крыма к России - территория полуострова Крым (с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем) вошла в состав Российской Федерации.