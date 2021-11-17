Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 ноября.

В 9 часов состоится совместное заседание комитетов Законодательного Собрания по социальной политике и молодежной политике, культуре и спорту.

В 9 часов 30 минут врачи Челябинской областной клинической больницы расскажут о лечении пациентов с аневризмой аорты. Пациенты поделятся своими историями (ул. Воровского,70, ЧОКБ корпус 4, вход под левой аркой Диагностического центра - Клиника Хирургии).

В 10 часов в Челябинском музее почтовой связи откроется выставка «Дед Мороз, наука и технологии» Она будет доступна для посетителей до конца года. Посещение бесплатное, запись на экскурсию по телефону: (351) 266-28-81 (Челябинск, пр. Ленина, д. 6).

В 10 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию в режиме онлайн на тему: «Как прошла Всероссийская перепись населения в Челябинской области».

В 11 часов в женской консультации ГКБ №1 Челябинска пройдет вакцинация от COVID-19 беременных женщин (Челябинск, ул. Воровского, 15, первый этаж, женская консультация).

В 11 часов пресс-центр информационного агентства Интерфакс проводит онлайн-пресс-конференцию, посвященную повышению эффективности производства на предприятиях Урала. Тема: «Проверить местоположение сотрудника в случае ЧП поможет «умная каска»: какие еще изменения вносят новые цифровые технологии на производствах? Как эксперты оценивают проникновение «умных вещей» на предприятиях Урала? К каким результатам это приводит?». Пресс-конференция пройдет онлайн на платформе ZOOM.

В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по аграрной политике.

С 12 до 16 состоится онлайн всероссийский вебинар для руководителей и специалистов муниципальных образований, территориальных органов самоуправления, НКО социальной направленности, инструкторов ЗОЖ, актива Лиги здоровья нации из всех регионов России «Профилактика инфекционных заболеваний. Мы за вакцинацию». Подробная программа.

В 13 часов состоится пресс-конференция председателя Законодательного Собрания Челябинской области Александра Лазарева (Кирова, 114, третий этаж, конференц-зал).

В 15 часов 30 минут состоится заседание комитета Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.

С 16 до 17 часов в ЧелГУ в рамках фестиваля «Дни Германии в Челябинске» состоится лекция «Высшее образование и наука в Германии (Татьяна Васильева, руководитель центра международных образовательных программ) и презентация летней школа ЮУрГУ и Studentenwerk Фрайберг (на немецком языке).

В 17 часов 15 минут состоится пресс-подход к режиссеру и артистам премьерного спектакля «Мелкий бес». (ул. Цвиллинга, 15, Камерный театр).

В 18 часов состоится генеральный прогон премьерного спектакля «Мелкий бес». (ул. Цвиллинга, 15, Челябинский камерный театр).

В 18 часов 30 минут на экспозиции «Где кончается Восток?» состоится встреча с писателем, президентом Челябинского городского буддийского центра Максимом Бодягиным «Буддизм в современном мире» (Челябинск, пл. Революции, 1, Музей изобразительных искусств).

ДЛЯ СПРАВКИ

18 ноября - День рождения Деда Мороза.

18 ноября 2021 года – Всемирный день философии.

18 ноября 2021 года – День отказа от курения (отмечается в третий четверг ноября).

18 ноября в народном календаре – День Ионы.

18 ноября 1699 года Петр I издал Указ о добровольной записи на службу в солдаты «изо всяких вольных людей».

18 ноября 1775 года издан манифест о новом областном делении России (империя разделилась на 50 губерний).

18 ноября 1842 года император Николай I издал указ о построении первого постоянного моста через Неву в Санкт-Петербурге. Мост был открыт в 1850 году. Первоначально он был назван Благовещенским, а затем переименован в Николаевский. В 2007 году после реконструкции мосту вернули историческое название – Благовещенский.