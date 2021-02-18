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Анонсы событий и мероприятий на 19 февраля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 февраля.

В 10 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет в режиме онлайн пресс-конференцию «Зеленый меморандум: сколько деревьев спас переход на электронные квитанции», с участием представителя минэкологии Челябинской области Марины Дымовой.

В 11 часов в центральной библиотеке имени Пушкина, в рамках цикла «Челябинск в лицах», состоится онлайн-встреча с подполковником, членом Союза писателей России, поэтом, писателем Федором Юриным. На встрече Федор Иванович расскажет о своих новых книгах, вышедших в 2020-м году. Трансляцию можно будет посмотреть на странице библиотеке в ВКонтакте.

В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведен в режиме онлайн пресс-конференцию «Как идет подготовка к установке памятника медикам в Челябинске».

В 12 часов состоится экспертно-аналитическая сессия с участием заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука, посвященная туризму в регионе, где будут обсуждаться, кроме прочего, концепция развития внутреннего и въездного туризма на Южном Урале и индустрии гостеприимства, а также перспективы туризма на территории Троицка и Саткинского района (Челябинск, улица Труда, 179, отель Radisson Blu, конференц-зал Galaxy).

В 17 часов на сцене главного учебного корпуса Южно-Уральского государственного университета состоится финал XIV фестиваля танцев студенческих отрядов - более 200 бойцов в составе 21-го танцевального коллектива смогут показать свое превосходство на сцене.

ДЛЯ СПРАВКИ:

19 февраля - День военно-оркестровой службы ВС РФ.

19 февраля - День орнитолога.

19 февраля - Всемирный День защиты морских млекопитающих.

19 февраля - Вукол Телятник (Жуколы).

19 февраля - День смешивания разных красок.

19 февраля - День рождения синоптической карты.

19 февраля - Международный день перетягивания каната.

19 февраля - День мятного шоколада.

19 февраля - именины отмечают Ян, Юлиан, Севастьян, Максим, Иван, Дмитрий, Василий, Арсений, Анатолий, Александр, Марфа, Марта, Мария, Кристина.