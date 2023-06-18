18.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 июня (18+)
18.06.2023
В Челябинске автобус №86 больше не будет ходить по проспекту Ленина в центр
17.06.2023
Челябинцам из аварийного дома на Савина в очередной раз предложили маневренные квартиры
17.06.2023
У набережной челябинского озера Смолино появилось сердце
17.06.2023
Водонапорную башню Златоуста рекомендовали включить в госреестр объектов культурного наследия
17.06.2023
Инженер из Златоуста перевел лжеброкерам почти 15 миллионов рублей
Анонсы событий и мероприятий на 19 июня (18+)
16.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
15.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 16 июня (18+)
14.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 15 июня (18+)
13.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 июня (18+)
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023
Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма
15.06.2023