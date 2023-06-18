Анонсы событий и мероприятий на 19 июня (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на понедельник, 19 июня.

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинского городского округа. Трансляция в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 18 часов начнется мастер-класс от коллектива спортивной школы бального танца «Вероника» на летней эстраде Государственного исторического музея (ул. Труда, 100).

В 18 часов краеведческий отдел Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина приглашает жителей и гостей города Челябинска посетить бесплатную экскурсию по историческому центру города. На прогулку необходима предварительная запись по телефону +7 (351) 264-73-11. Встреча группы у памятника Добровольцам-танкистам.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

19 июня - День наблюдения за облаками.

19 июня - Всемирный день неспешной прогулки.

19 июня - Международный день мотоциклиста.

19 июня - Международный день коробки.

19 июня - Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.

19 июня - Всемирный день детского футбола.

19 июня - Всемирный день альбатроса.

19 июня - День спиртоглотов.