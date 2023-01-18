Анонсы событий и мероприятий на 19 января (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 января.

В 10 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 10 часов состоится пресс-конференция «Информационные и издательские ресурсы ко Дню рождения Челябинской области» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

С 10 до 12 часов состоится горячая линия «Об оказании филиалом ППК «Роскадастр» дополнительных услуг в сфере недвижимости». Телефон: 8 (351) 728-75-00 (доб. 4365, 4362).

В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 15 часов в Публичной библиотеке состоится встреча, посвященная Сталинградской битве, приуроченная к 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве (Челябинск, пр. Ленина, д. 60).

В 16 часов состоится обзорная экскурсия в рамках работы выставки «Отчетка III» в выставочном зале Челябинского центра искусств (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, акции, мастер-классы, игры, юбилеи писателей и Международный день Снеговика.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории области.

ДЛЯ СПРАВКИ

19 января в календаре православных праздников - Крещение Господне (Святое Богоявление) у восточных христиан.

19 января в календаре праздников славян – Турицы.

19 января в народном календаре – Крещение, Святое Богоявление.