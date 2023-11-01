Анонсы событий и мероприятий на 2 ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четверг, 2 ноября.

Торжественный прием обучающихся – победителей VII Всероссийской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края» и их педагогов-наставников, а также Всероссийского конкурса детского рисунка, посвященного 80-летию прорыва блокады Ленинграда (ул. Цвиллинга, 27).

В 9 часов в Челябинске на базе ЧТЗ начнется региональный конкурс по охране труда. Мероприятие пройдет на двух площадках: ул. Свободы, 155, ауд. 205 и цех по изготовлению инструмента ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Награждение победителей состоится в 16 часов на площадке ЧТЗ.

В 11 часов в пресс-центре «КП-Челябинск» начнется пресс-конференция о льготной категории абитуриентов вузов и ссузов (ул. Красная, 4, 6-й эт.).

В 11 часов в ОКСПНБ №1 в рамках международной недели осведомленности о стрессе и сохранения душевного комфорта будет презентована работа отделения неврозов (ул. Кузнецова, 2А, корпус 1).

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет он-лайн пресс-конференцию, посвященную работе мобильного приложения «Госуслуги.Дом», разработанного, чтобы упростить жизнь в многоквартирном доме.

В 11 часов 30 минут и в 14 часов во дворце спорта «Юность» пройдут бесплатные занятия йогой. Все занятия бесплатные, вам лишь понадобится удобная одежда и вторая обувь для перемещения по комплексу (пр. Свердловский, 51).

Программа фестиваля «Дебаркадер-2023» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100).

В 17 часов начнется лекция доктора наук, директора института философии ЮурГУ Артура Дыдрова «Репрезентации телесности в интернет-микформатах: от мемов до шорт сториз».

В 18 часов «Уральский диксиленд» и школа танцев «Вероника». Живой звук, живые танцы, живая публика! Ведущая программы Наталья Риккер

В 18 часов начнется бридж-собрание пройдет в Доме Покровского (ул. Труда, 98).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения.

ДЛЯ СПРАВКИ

2 ноября - День провозглашения Российской Империи.

2 ноября - Праздник мутных глаз.

2 ноября - День международного признания Санкт-Петербурга.

2 ноября - День печенькового монстра.

2 ноября - День кормления птиц овсяным печеньем.

2 ноября - Всемирный день балета.

2 ноября - День «Станьте экстрасенсом».

2 ноября - Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

2 ноября - Международный день проектного менеджера.

2 ноября - Международный день стаута.

2 ноября - День динамической безвредности.

2 ноября 1937 года установлены рубиновые звёзды на пяти башнях московского Кремля.

2 ноября 2000 года началась экспедиция на Международной космической станции (МКС).