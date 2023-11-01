Анонсы событий и мероприятий на 2 ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четверг, 2 ноября.
Торжественный прием обучающихся – победителей VII Всероссийской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края» и их педагогов-наставников, а также Всероссийского конкурса детского рисунка, посвященного 80-летию прорыва блокады Ленинграда (ул. Цвиллинга, 27).
В 9 часов в Челябинске на базе ЧТЗ начнется региональный конкурс по охране труда. Мероприятие пройдет на двух площадках: ул. Свободы, 155, ауд. 205 и цех по изготовлению инструмента ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Награждение победителей состоится в 16 часов на площадке ЧТЗ.
В 11 часов в пресс-центре «КП-Челябинск» начнется пресс-конференция о льготной категории абитуриентов вузов и ссузов (ул. Красная, 4, 6-й эт.).
В 11 часов в ОКСПНБ №1 в рамках международной недели осведомленности о стрессе и сохранения душевного комфорта будет презентована работа отделения неврозов (ул. Кузнецова, 2А, корпус 1).
В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет он-лайн пресс-конференцию, посвященную работе мобильного приложения «Госуслуги.Дом», разработанного, чтобы упростить жизнь в многоквартирном доме.
В 11 часов 30 минут и в 14 часов во дворце спорта «Юность» пройдут бесплатные занятия йогой. Все занятия бесплатные, вам лишь понадобится удобная одежда и вторая обувь для перемещения по комплексу (пр. Свердловский, 51).
Программа фестиваля «Дебаркадер-2023» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100).
В 17 часов начнется лекция доктора наук, директора института философии ЮурГУ Артура Дыдрова «Репрезентации телесности в интернет-микформатах: от мемов до шорт сториз».
В 18 часов «Уральский диксиленд» и школа танцев «Вероника». Живой звук, живые танцы, живая публика! Ведущая программы Наталья Риккер
В 18 часов начнется бридж-собрание пройдет в Доме Покровского (ул. Труда, 98).
Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.
Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения.
ДЛЯ СПРАВКИ
2 ноября - День провозглашения Российской Империи.
2 ноября - Праздник мутных глаз.
2 ноября - День международного признания Санкт-Петербурга.
2 ноября - День печенькового монстра.
2 ноября - День кормления птиц овсяным печеньем.
2 ноября - Всемирный день балета.
2 ноября - День «Станьте экстрасенсом».
2 ноября - Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
2 ноября - Международный день проектного менеджера.
2 ноября - Международный день стаута.
2 ноября - День динамической безвредности.
2 ноября 1937 года установлены рубиновые звёзды на пяти башнях московского Кремля.
2 ноября 2000 года началась экспедиция на Международной космической станции (МКС).