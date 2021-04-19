Анонсы событий и мероприятий на 20 апреля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 апреля.

В 10 часов 30 минут в школе №116 Челябинска состоится «Урок цифры» на тему «Цифровое производство» (ул. Конструктора Духова, д. 8).

В 11 часов 30 минут состоится открытое аппаратное совещание министерства экономического развития Челябинской области в формате онлайн.

С 12 до 14 часов в Южно-Уральском государственном университете состоится День здоровья. Можно будет измерить давление, узнать уровень сатурации, сделать прививку от коронавируса, записаться на психологическую консультацию к специалистам консультативного центра ЮУрГУ, а также приобрести путевки в летний лагерь «Олимп» и в профилакторий ЧелГУ у представителей профкома вуза (главный корпус ЮУрГУ, холл третьего этажа).

В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет на платформе «Zoom» онлайн пресс-конференцию «Как малые и средние предприятия Челябинской области развивают экспорт в условиях пандемии».

В 15 часов пресс-центр «Гранада пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Как культурная жизнь Челябинска становиться частью федеральной и мировой».

С 14 до 17 часов в аппарате Уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко состоится прием граждан по вопросам нарушения уголовно-процессуального законодательства, прав участников уголовного судопроизводства на стадиях предварительного следствия (дознания) и судебного разбирательства (Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 51А).

20 апреля в рамках творческо-благотворительного проекта «Поколение М» состоится фотокросс «Один день из жизни Челябинска».

В ноль часов стартует фотокросс «Один день из жизни Челябинска» в рамках творческо-благотворительного проекта «Поколение М». В течение всего дня - с 00:00 до 23:59 - любой южноуральский подросток в возрасте 11-18 лет может сделать несколько репортажных фотографий, отражающих повседневную жизнь региона, и в этот же день выложить на сайте проекта. Участники фотокросса также становятся частью большого благотворительного движения и помогают тяжелобольным сверстникам своим творчеством.

ДЛЯ СПРАВКИ

20 апреля – Национальный день донора в России.

20 апреля – День китайского языка.

20 апреля в православном календаре - День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского.

20 апреля в народном календаре – Акулинин день.

20 апреля 1656 года в России взамен серебряных монет появляются медные деньги.

20 апреля 1843 года вышел указ об организации переселения крестьян в связи с освоением Сибири.

20 апреля 1902 года супруги Кюри получили чистый радий.

20 апреля 1920 года мужской хоккей на льду вошел в программу Олимпийских игр.