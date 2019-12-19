Анонсы событий и мероприятий на 20 декабря
Общество
Сегодня, 18:57
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 декабря.
В 9 часов состоится проект «Подари дрова» (Сосновский район, с. Чипышево, ул. Клубная, д. 6).
Справка.
20 декабря - Международный день солидарности людей.
20 декабря - День сотрудника органов безопасности Российской Федерации.
20 декабря в православном календаре -День памяти преподобного Нила Столобенского.
20 декабря в народном календаре – Амвросимов день.
Общество
Вчера, 19:06
Общество
17.12.19 17:03
Общество
16.12.19 20:08
Общество
14.12.19 01:17
Сегодня, 10:13
Сегодня, 10:07
Вчера, 19:06
Новости
Сегодня, 17:31
Федерация
Сегодня, 15:52
Экономика
Сегодня, 15:24
Федерация
Сегодня, 15:13
Федерация
Сегодня, 15:02
Федерация
Материалы рубрики
Сегодня, 11:18
Общество
Сегодня, 10:13
Общество
Вчера, 19:06
Общество
Вчера, 16:35
Общество
Вчера, 16:32
Общество