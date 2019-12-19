Анонсы событий и мероприятий на 20 декабря
Общество
Сегодня, 18:57
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 декабря.

В 9 часов состоится проект «Подари дрова» (Сосновский район, с. Чипышево, ул. Клубная, д. 6).

 

Справка.

20 декабря - Международный день солидарности людей.

20 декабря - День сотрудника органов безопасности Российской Федерации.

20 декабря в православном календаре -День памяти преподобного Нила Столобенского.

20 декабря в народном календаре – Амвросимов день.

Автор: 
Любовь Юрина
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