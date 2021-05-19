Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 мая.

В 9 часов стартует региональный отборочный этап «Российской робототехнической олимпиады 2021», девиз которой «Энергоботы - будущее энергетики!» (Челябинск, ул. проспект Победы, 438, строение 1, второй этаж, ТК «Северо-западный»).

В 9 часов 30 минут начнется второй день Второго форума отельеров и рестораторов Welcome Forum. Состоится открытая дискуссия с участием органов региональной власти, надзорных органов и представителей бизнеса, посвященная развитию делового туризма в регионе. Подробная программа (ул. Труда, 183, ТРК «ГагаринПарк», вход со стороны ресторана «Максимилианс»).

В 10 часов начнется Южно-уральский транспортный конгресс, который проводится при поддержке миндортранса Челябинской области (Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, 38, Ледовая Арена «Трактор», третий этаж, конференц-зал № 1). Программа.

В 10 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (Челябинск, ул. Кирова, 114, конференц-зал).

С 10 до 11 часов на площадке Второго Уральского Форума отельеров и рестораторов «Welcome Forum-2021» состоится дискуссия «Как стимулировать развитие делового туризма в Челябинске и Челябинской области» (ул. Труда, 183, ТРК «ГагаринПарк», вход со стороны ресторана «Максимилианс»).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Как жители Челябинской области смогут получать налоговые вычеты по новому упрощенному порядку».

В 11 часов состоится LAN-турнир среди средств массовой информации по Tekken 7. Организатор - оргкомитет чемпионата России по компьютерному спорту в Челябинске совместно с Федерацией компьютерного спорта России (Челябинск, Кирова, 76, компьютерный клуб Cyber Era). Регистрация.

В 11 часов пресс-центр «АиФ-Челябинск» проведёт на платформе ZOOM онлайн-конференцию по инвестициям.

В 11 часов состоится онлайн-встреча с генеральным директором АО «УСТЭК-Челябинск» Игорем Рындиным, первым заместителем директора-техническим директором МУП «ЧКТС» Виктором Крыловым и директором управляющей компании «НИКС» Никитой Горбуновым (сайт 1obl.tv).

В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (Челябинск, ул. Кирова, 114, гербовый зал).

В 12 часов состоится торжественное открытие межрегиональной выставки «Уральский автосалон. Коммерческий транспорт», Южно-уральского транспортного конгресса и конкурса профессионального мастерства водителей автотранспортных предприятий

(Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, 38, сцена, открытая площадка перед входом в ЛА «Трактор»). Программа.

В 12 часов состоится церемония награждения семей - победителей муниципального этапа регионального конкурса «Семья года». Принимает участие Глава города Наталья Котова (пл. Революции, 2, пятый этаж).

В 13 часов 30 минут состоится совещание с руководителями автотранспортных предприятий, муниципальных образований Челябинской области, представителями заинтересованных министерств и ведомств в рамках Южно-Уральского транспортного конгресса (Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, 38, Ледовая Арена «Трактор», третий этаж, конференц-зал № 1). Программа.

В 14 часов состоится презентация для СМИ регионального отборочного этапа «Российской робототехнической олимпиады 2021», Запланирована экскурсия по площадке проведения соревнований (Челябинск, ул. проспект Победы, 438, строение 1, второй этаж, ТК «Северо-западный»).

В 14 часов состоится VIII ежегодная конференция общественных представителей Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, «старое здание», четвертый этаж, конференц-зал).

В 14 часов состоится торжественная церемония награждения победителей уральского и областного этапа Х конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Онлайн-трансляция.

В 16 часов состоится подведение итогов и награждение победителей конкурса профессионального мастерства водителей автотранспортных предприятий Челябинской области «Лучший водитель автобуса (большого класса) Челябинской области» (Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, 38, сцена, открытая площадка перед входом в ЛА «Трактор»). Программа.

В 16 часов состоится презентация выставочного проекта «Ангел Земной. Человек Небесный», приуроченная ко Дню благотворителя. В экспозицию вошли 20 живописных работ, объединенных религиозной тематикой (Цвиллинга, 34, Выставочный зал Союза художников).

В 16 часов в ЧОУНБ при поддержке Конгресса татар Челябинской области состоится презентация сразу двух книг: Рафика Каримова «Кунашакский район: история и современность» и Елены Сыч «Вдоль реки» (пр. Ленина, 60, Челябинская областная публичная библиотека, главный зал).

В 18 часов состоится первая в рамках проекта «Зеленая линия. Бизнес. Предприятия» конференция в онлайн-формате. СМИ и неравнодушные граждане смогут задавать свои вопросы по экологии в их регионе. Трансляция: в группе ВКонтакте «Экология России», на ютуб-канале «Природа ТВ».

В 18 часов состоится вернисаж выставки известного челябинского художника Александра Данилова «И так далее…» Ретроспекция: 1993 – 2020». Будут представлены восемь проектов и такие формы современного искусства, как инсталляция, объекты, видео-арт, land art (документация), artist’s book. Выставка продлится до 25 июля 2021 года (пл. Революции, 1, зал имени архитектора Е. В. Александрова Челябинского государственного музея изобразительных искусств).

В 20 часов состоится выездное совещание по вопросам проведенного в прошлом году озеленения, обустройству развязок, архитектурной подсветки и т.д. Принимает участие председатель комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров, подрядчики.

ДЛЯ СПРАВКИ

20 мая - Всемирный день пчел.

20 мая - Всемирный день метрологии.

20 мая - День Волги.

20 мая - Всемирный день травматолога.

20 мая в народном календаре – Купальница.

20 мая - День Святого Бернадина Сиенского (покровитель рекламистов и сотрудников пресс-служб).

20 мая 1570 года в Антверпене напечатан первый в мире географический атлас.

20 мая 1742 года русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии.

20 мая 1942 года учрежден орден Отечественной войны I и II степени.