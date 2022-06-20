Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 21 июня (18+).

В 10 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 10 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, третий этаж, конференц-зал).

В 10 часов 40 минут состоится мероприятие, посвященное проведенному командой Минцифры Челябинской области летнему обновлению онлайн-платформы «ДетиДома».

Программа:

В 10 часов 40 минут – сбор в Минцифры Челябинской области (Челябинск, ул. Сони Кривой, 75А, третий этаж, фойе).

В 10 часов 5 минут - награждение Хомутовой Анны, победителя конкурса Минцифры региона по редизайну «ДетиДома».

С 11 до 12 часов - онлайн пресс-конференция «Лето в Сети».

В 11 часов, в 13 и в 15 часов Челябинский театр современного танца покажет иммерсивный спектакль «Как Дима в театр ходил» — это спектакль-путешествие или спектакль-«бродилка» (ул. Новороссийская, 63, Челябинский театр современного танца»).

Вместе с Димой и его бабушкой зрители прогуляются по парадным лестницам и залам, тайным «закоулкам» театра танца. Каждый ребенок сможет почувствовать себя актёром театра. После представления детей ждет увлекательный творческий мастер-класс.

В 12 часов состоится открытый урок для школьников по безопасному поведению на воде #юныеспасатели74. Вход и участие свободное. Регистрация обязательна. Каждый, кто примет активное участие в мероприятии и пройдет все задания, получит сертификат юного спасателя (Челябинск, ул. Центральная 3в/1, пляж «Белый парус»).

В программе:

- показ техники, применяемой для спасения на воде;

- мастер-класс по оказанию первой помощи и приемов спасения на воде;

- демонстрация работы водолазов поисково-спасательного отряда Челябинска;

- развлекательная программа, веселая эстафета и викторина с ценными призами.

В 13 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, третий этаж, , гербовый зал).

В 15 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, третий этаж, , гербовый зал).

В 15 часов состоится встреча с кардиологами Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. Главный врач центра Олег Лукин и врач-кардиолог Наталья Карауловская в ходе прямой линии ответят на вопросы читателей «АиФ-Челябинск» (ул. Российская, 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 15 часов состоится пешеходная прогулка по историческим местам Челябинска «От Скобелевской до Коммуны». Прогулка по части улицы Коммуны. Встреча возле памятника Добровольцам-танкистам. Предварительная запись по телефону краеведческого отдела 264-73-11 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00) или через личные сообщения на странице Библиотеки Пушкина ВКонтакте.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий Центральной детской городской библиотеки им. А.М. Горького в Челябинске.

ДЛЯ СПРАВКИ

21 июня - Международный день йоги.

21 июня - Международный день скейтбординга.

21 июня - Международный день празднования солнцестояния.

21 июня – День кинологических подразделений МВД России (День кинолога).

21 июня - Всемирный день гидрографии.

21 июня - Всемирный день гуманизма.

21 июня - День селфи.

21 июня в календаре языческих праздников - Лита - день летнего солнцестояния.

21 июня в календаре праздников славян - Рождение Вышня-Перуна.

21 июня по народному календарю - Федор Колодезник.

21 июня 1925 года в Москве открыто регулярное таксомоторное движение.