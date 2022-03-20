20.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 21 марта
20.03.2022
В Челябинске изменятся семь автобусных маршрутов
20.03.2022
В Магнитогорске подросток-беженец из ДНР получил гражданство России
20.03.2022
Южноуральские обувные компании увеличат объёмы выпуска продукции
20.03.2022
В России проиндексируют социальные пенсии
20.03.2022
Мэр Челябинска поздравила работников ЖКХ с их профессиональным праздником
Анонсы событий и мероприятий на 21 марта
18.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
17.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 18 марта
16.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 17 марта
15.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 16 марта
Челябинск встречает Крымскую весну
18.03.2022
Взгляд изнутри: Украина все делает в пику России
17.03.2022
Челябинцы: На ЧМЗ пахнет тухлыми яйцами
17.03.2022
Южноуральцы жалуются на отсутствие жизненно важных препаратов в аптеках
16.03.2022
В Минэкологии объяснили причину «дымки» и загрязнения воздуха в Челябинске
15.03.2022