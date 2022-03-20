Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 21 марта.

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинской городского округа. Трансляция в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 12 часов состоится пресс-конференция с финансовым советником, генеральным директором «Академии финансов и биржи», экспертом в области управления личным капиталом и инвестициями Игорем Файнманом (Российская, 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 14 часов 30 минут в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина в рамках цикла «Челябинск в лицах» состоится онлайн-встреча с поэтом, прозаиком, членом Союза писателей России Лилией Кулешовой. Автор прочтет любимые стихи и расскажет о новой книге «Валаамская сирень» (Челябинск, ул. Коммуны, 69/Свободы, 60).

ДЛЯ СПРАВКИ

21 марта - Всемирный день поэзии.

21 марта - Международный день кукольника.

21 марта - Международный день Навруз (Новруз).

21 марта - Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

21 марта - Всемирный день людей с синдромом Дауна.

21 марта - Международный день лесов.

21 марта в народном календаре - Весенний солнцеворот, Вербоносица.

21 марта 630 года в Иерусалим возвращена великая христианская святыня - Животворящий Крест.