Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 21 октября.

В 8 часов 15 минут состоится пресс-тур для журналистов по промышленным предприятиям Челябинска, организованный минэкологии региона (сбор у администрации города - площадь Революции, 2).

В 9 часов - посещение объектов ПАО «Челябинский цинковый завод».

В 10 часов 50 минут - посещение объектов АО «Челябинский электрометаллургический комбинат».

В 12 часов 50 минут - осмотр территориального информационно-аналитического центра.

В 9 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по экономической политике и предпринимательству.

В 10 часов в Челябинске состоится ежегодный гражданский форум «Челябинск многонациональный». В его рамках пройдет семинар-тренинг для журналистов и специалистов медиасферы на тему «Национальный вопрос в пространстве современных медиа» (Челябинск, ул. Труда, 153, конгресс-отель «Малахит», конференц-зал «Изумрудный»).

В 10 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по социальной политике.

В 11 часов 15 минут пресс-центр «АиФ-Челябинск» проведет пресс-конференцию с руководством военного комиссариата Челябинской области (Российская, 67, девятый этаж).

В 12 часов состоится пресс-конференция на тему: «Реализация федерального проекта «Чистый воздух» на территории Челябинской области». Спикеры - руководитель проектного офиса «Чистый воздух» Максим Корольков и заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков. Максим Корольков подведет итоги рабочего визита на Южный Урал (ул. Цвиллинга, 27, правительство области).

В 12 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «30 лет со дня образования Федеральной таможенной службы РФ».

В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по аграрной политике.

В 12 часов пресс-центр «АиФ-Челябинск» организует пресс-конференцию, посвящённую Дню автомобилиста. Мероприятие пройдёт на платформе ZOOM.

С 12 до 13 часов в рамках молодежного образовательного форума «Территория смыслов» состоится разговор экспертов с молодежью в формате «Диалог на равных» на тему «Современное образование: каких специалистов не хватает региону?». В течение дня также запланированы концепт-сессии, деловые игры и работа по созданию проектов (посёлок Лазурный, озеро Сугояк, Молодежный комплекс Черемушки).

В 14 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по молодежной политике, культуре и спорту.

В 15 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.

В 16 часов состоится онлайн пресс-конференция на тему «Беременность и COVID-19. Вакцинация от коронавирусной инфекции». Организатор – минздрав региона.

В 16 часов 30 минут состоится пресс-брифинг «Всероссийская перепись населения. Итоги первой недели». Спикер: Павел Смелов, заместитель руководителя Росстата.

В 17 часов в Челябинской публичной библиотеке (ЧОУНБ) пройдет торжественное открытие фотовыставки «Женственность без причин». Мероприятие посвящено женщинам, которые болели или болеют раком молочной железы. Посмотреть на работы фотографов можно до 19 декабря 2021 года при соблюдении масочного режима (пр. Ленина, 60, выставочный зал Челябинской областной универсальной научной библиотеки, третий этаж).

ДЛЯ СПРАВКИ

21 октября 2021 года - Международный день кредитных союзов.

21 октября в народном календаре – Трифон и Пелагея.