Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 22 декабря
В 14 часов 30 минут состоится презентация корпоративных календарей - 2021 «Врачи.COVID. Хобби» в министерстве здравоохранения региона (ул. Кирова, 165).
Справка.
22 декабря – День энергетика.
22 декабря - Международный день бардовской песни.
22 декабря - День образования Пенсионного фонда России
22 декабря в православном календаре - празднование в честь зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы.
22 декабря в православном календаре - празднование в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».
22 декабря в народном календаре – Анна Темная.