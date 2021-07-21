Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 22 июля.

В 9 часов состоится пресс-тур в Кунашакский район, где производится капитальный ремонт автодороги Кунашак - Усть-Багаряк на участке протяженностью три километра. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В 9 часов 30 минут министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина отправится в пресс-тур в СНТ «Хлебосад» в Калининском районе Челябинска, посвященный теме приобретения садового участка на средства областного материнского (семейного) капитала. В рамках пресс-тура состоится встреча с владельцами садового участка, приобретенного благодаря маткапиталу, - семья Эндаковых уже обустроила там колодец и сейчас строит баню.

В 11 часов в социальных сетях и на YouTube-канале Челябинской Публичной библиотеки пройдет онлайн-лекция от кандидата филологических наук Александра Полушкина, посвященная нобелевским лауреатам по литературе из стран Африки.

В 12 часов около мемориала «Золотая гора» пройдет эко-субботник, организованный сотрудниками Молодежного Ресурсного центра вместе с Общественной молодежной палатой при Законодательном собрании региона.

В 13 часов 30 минут состоится выездное совещание по вопросу благоустройства набережной реки Миасс (в районе филармонии и у «Мегаполиса») с участием главы Челябинска Натальи Котовой.

В 14 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет в онлайн-формате пресс-конференцию «Что ждет участников южноуральской книжной ярмарки и форума #РыжийФест». В качестве спикеров выступят председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Зайцева, замдиректора Челябинской областной универсальной научной библиотеки по творческой деятельности Наталья Соловьева, член оргкомитета южноуральской книжной ярмарки Рифат Абдрашитов. В числе прочих будут обсуждаться следующие темы: какие известные деятели культуры приглашены на ярмарку и #РыжийФест, в каком формате в 2021 году пройдут литературные события, какие города охватит #РыжийФест.

В 16 часов 30 минут заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук посетит с рабочим визитом предприятие «Ниагара», завершившее первый этап реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда». В рамках визита руководители предприятия отчитаются о результатах работы в нацпроекте за последние полгода. Будут продемонстрированы высокотехнологичные производственные линии (Челябинск, улица Новороссийская, 30).

ДЛЯ СПРАВКИ

22 июля - Всемирный день мозга.

22 июля - Международный день бокса.

22 июля в православном календаре - празднование в честь Колочской и Кипрской чудотворных икон Божией Матери.

22 июля в народном календаре – Панкратий и Кирилл.

22 июля 1795 года в Москве в имении графа Шереметева открылся театр-дворец «Останкино».

22 июля 1894 года в Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования.

Любовь Юрина, Евгения Александрова

В 9 часов состоится пресс-тур в Кунашакский район, где производится капитальный ремонт автодороги Кунашак - Усть-Багаряк на участке протяженностью три километра. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».