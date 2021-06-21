Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 22 июня.

В 9 часов 30 минут в Челябинской областной клинической больнице представителям СМИ расскажут о первой после ковидных ограничений ортотопической трансплантации сердца. Журналисты познакомятся с 55-летним пациентом, которой буквально родился заново, благодаря медикам (ул. Воровского,70, корпус 5).

В 10 часов состоится церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. В мероприятии примет участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер (Челябинск, Аллея Славы, мемориал «Вечный огонь»).

В 11 часов в Челябинске с помощью техники будет снесено 12 незаконных построек, расположенных вблизи Челябинского цинкового завода - пунктов металлопроката (сбор в 10.30 на пл. Революции, 4).

В 12 часов состоится «КиберДрайв» – одно из самых масштабных роуд-шоу по информационной безопасности (ИБ) в России (Челябинск, пр. Ленина 26А, гранд отель «Видгоф», конференц-зал).

С 12 до 19 часов 30 минут мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история» представит выездную тематическую программу «Танкоград: о доблести, о подвигах, о славе». Посетители смогут погрузиться в Челябинск военных лет, а благодаря современным VR-технологиям у каждого будет уникальная возможность перенестись в 40-е годы прошлого столетия и увидеть своими глазами события Великой Отечественной войны (Челябинск, парк Гагарина).

В 14 часов в Публичной библиотеке состоится презентация книги «Полевая почта - Южный Урал» (Челябинск, пр. Ленина, 60, зал №1).

В 14 часов 15 минут (в 12 часов 15 минут по московскому времени) одновременно во всех регионах страны состоится всероссийская минута молчания. В Челябинске акция пройдет на площадке мемориала «Память» (улица Блюхера, Лесное кладбище).

В 14 часов 15 минут в туристическом лагере заповедника «Аркаим» будет запущен метроном в рамках акции "Минута молчания". В течение всего дня в конференц-зале музея будут демонстрировать кинохроники и художественные фильмы о Великой Отечественной войне.

В 15 часов состоится онлайн пресс-конференция в Ситуационно-информационном центре Рособрнадзора, на которой обсудят результаты ЕГЭ-2021 по математике, истории и физике и возможности суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».

В 18 часов на летней эстраде парка Гагарина состоится концерт народного артиста России Дмитрия Певцова в сопровождении Певцов - оркестра с программой «Эхо Победы». В программе - песни военных лет, стихи.

В 18 часов 30 минут состоится спартакиада СМИ Челябинска. Первый этап - ГТО (Челябинск, стадион Елесиной).

В Челябинской области состоится Всероссийская акция «Свеча памяти» - участники выложат свечами и зажгут крупномасштабную огненную картину с изображением памятника. Зажечь свою «Свечу памяти» могут все желающие на сайте деньпамяти.рф. Участие в акции бесплатно. Финальная часть мероприятия состоится в 22 часа.

ДЛЯ СПРАВКИ

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны.

22 июня в православном календаре – Кириллов день. Православная церковь чтит память святителя Кирилла архиепископа Александрийского и преподобного Кирилла игумена Белоезерского.

22 июня в народном календаре – Кириллин день.

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз - началась Великая Отечественная война.