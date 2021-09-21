Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 22 сентября.

В 7 часов 30 минут стартует пресс-тур в национальный парк «Зюраткуль». В НП в рамках нацпроекта «Экология» оборудовали новую экотропу «Тайны озера», которая идет по берегу озера Зюраткуль и открывает потрясающие виды на окрестные хребты

Программа пресс-тура:

В 7 часов 20 минут отъезд в пос. Зюраткуль национального парка «Зюраткуль» (от ул. Цвиллинга, 27).

В 10 часов - презентация экотропы «Без нагрузок». Презентация новинок национального парка «Зюраткуль». Журналисты увидят стоянки, беседки, навесы, новый маршрут и другие новшества парка, которые появились летом 2021. Участники раскроют «Тайны озера», соберут свой лесной чай, изготовят оберег от скучной зимы.

В 9 часов в режиме видео-конференц-связи состоится заседание комитета Законодательного Собрания по экологии и природопользованию.

В 9 часов 30 минут состоится бесплатный мастер-класс для малого и среднего бизнеса «Экспорт 2021: новые возможности» (Челябинск, ул. Российская, 110, коворкинг «Мой бизнес», к. 1).

В 10 часов в Челябинске состоится пленарное заседание IV Всероссийской научно-практической конференции «Архив в социуме – социум в архиве», приуроченной к 100-летию архивной службы Челябинской области (Кирова, 114, большой зал Законодательного Собрания Челябинской области)

В 10 часов состоится церемония специального гашения художественного маркированного конверта, посвященного 100-летию Архивной службы Челябинской области (Кирова, 114, большой зал заседаний Законодательного Собрания Челябинской области).

В 10 часов 30 минут в режиме видео-конференц-связи состоится заседание комитета Законодательного Собрания по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

В 11 часов на платформе «Zoom» «Гранада пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Культура Южного Урала: чем порадует новый сезон».

В 12 часов в режиме видео-конференц-связи состоится заседание комитета Законодательного Собрания по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию.

В 13 часов 30 минут в режиме видео-конференц-связи состоится заседание комитета Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству

В 14 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в церемонии награждения призеров, участников и их тренеров XVI летних Паралимпийских игр 2020 в Токио (ул. Цвиллинга, 27, резиденция губернатора Челябинской области, шестой этаж).

В 15 часов в режиме видео-конференц-связи состоится заседание комитета Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.

В 15 часов на территории Объединенного государственного архива Челябинской области состоится церемония закладки капсулы с посланием потомкам (Свердловский пр., 30А).

В 16 часов состоится экскурсия для Уполномоченных по правам человека субъектов Российской Федерации по городу Челябинску в рамках программы кинофестиваля «Надежда. Челябинск-2021» (новая набережная реки Миасс, от Краеведческого музея до Сквера искусств -пересечение с улицей Пушкина).

В 17 часов состоится торжественное открытие Всероссийского турнира по спортивной гимнастике «Орленок». Соревнования пройдут с 23 по 25 сентября (Свердловский проспект 84А/1, СШОР №4 по спортивной гимнастике).

ДЛЯ СПРАВКИ

22 сентября - Всемирный день без автомобиля.

22 сентября - Всемирный день защиты слонов.

22 сентября - Всемирный день носорога.

22 сентября в календаре православных праздников - День памяти праведных Богоотец Иоакима и Анны.

22 сентября в народном календаре – Аким (Иоаким) и Анна.

22 сентября 1764 года в России введены каменные верстовые столбы.

22 сентября 1784 года основано первое русское поселение на Аляске.

22 сентября 1839 года состоялась закладка Храма Христа Спасителя в Москве.

22 сентября 1935 года в Вооруженных силах СССР введены персональные воинские звания для кадрового состава армии и флота и высшее звание «Маршал Советского Союза».