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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске 23 сентября откроется выставка «Ми
21.09.2021

Челябинцам покажут золото гуннов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
 Арбитражный суд Челябинской области вчера, 20 сентября, удовлетворил ходатайство группы кре
21.09.2021

Семью депутата Колесникова могут привлечь по долгам аптеки «Классика»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В СМИ появилась информация о проведении следственных действий в ОГУ Особо охраняемые природные те
21.09.2021

В минэкологии опровергли информацию об обысках в ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новый сквер в Курчатовском районе Челябинска, который благоустраивается в рамках инициативного бю
21.09.2021

Новый сквер в Курчатовском районе Челябинска скоро будет готов на сто процентов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области открывают еще одну базу для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекц
Коронавирус
Коронавирус
21.09.2021

В Чебаркуле открывают базу для лечения пациентов с ковидом
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21.09.2021

Анонсы событий и мероприятий на 22 сентября
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.09.2021

«Путинские» выплаты малоимущая семья из Еманжелинска получит только после вмешательства прокуратуры
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.09.2021

Четыре банка выдали челябинке два с половиной миллиона рублей, которые она перевела мошенникам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.09.2021

Жительница Магнитогорска пыталась незаконно получить наследство умершего сожителя

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.09.2021

С «Добрыми друзьями» и рок-музыкантами Челябинска: фестиваль для особенных подростков прошел на «ура»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.09.2021

В Челябинской области продолжает расти число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
Анонсы
Общество
21.09.2021 17:22

Анонсы событий и мероприятий на 22 сентября

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 22 сентября.

В 7 часов 30 минут стартует пресс-тур в национальный парк «Зюраткуль». В НП в рамках нацпроекта «Экология» оборудовали новую экотропу «Тайны озера», которая идет по берегу озера Зюраткуль и открывает потрясающие виды на окрестные хребты

Программа пресс-тура:

В 7 часов 20 минут отъезд в пос. Зюраткуль национального парка «Зюраткуль» (от ул. Цвиллинга, 27).

В 10 часов - презентация экотропы «Без нагрузок». Презентация новинок национального парка «Зюраткуль». Журналисты увидят стоянки, беседки, навесы, новый маршрут и другие новшества парка, которые появились летом 2021. Участники раскроют «Тайны озера», соберут свой лесной чай, изготовят оберег от скучной зимы.

В 9 часов в режиме видео-конференц-связи состоится заседание комитета Законодательного Собрания по экологии и природопользованию.

В 9 часов 30 минут состоится бесплатный мастер-класс для малого и среднего бизнеса «Экспорт 2021: новые возможности» (Челябинск, ул. Российская, 110, коворкинг «Мой бизнес», к. 1).

В 10 часов в Челябинске состоится пленарное заседание IV Всероссийской научно-практической конференции «Архив в социуме – социум в архиве», приуроченной к 100-летию архивной службы Челябинской области (Кирова, 114, большой зал Законодательного Собрания Челябинской области)

В 10 часов состоится церемония специального гашения художественного маркированного конверта, посвященного 100-летию Архивной службы Челябинской области (Кирова, 114, большой зал заседаний Законодательного Собрания Челябинской области).

В 10 часов 30 минут в режиме видео-конференц-связи состоится заседание комитета Законодательного Собрания по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

В 11 часов на платформе «Zoom» «Гранада пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Культура Южного Урала: чем порадует новый сезон».

В 12 часов в режиме видео-конференц-связи состоится заседание комитета Законодательного Собрания по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию.

В 13 часов 30 минут в режиме видео-конференц-связи состоится заседание комитета Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству

В 14 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в церемонии награждения призеров, участников и их тренеров XVI летних Паралимпийских игр 2020 в Токио (ул. Цвиллинга, 27, резиденция губернатора Челябинской области, шестой этаж).

В 15 часов в режиме видео-конференц-связи состоится заседание комитета Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.

В 15 часов на территории Объединенного государственного архива Челябинской области состоится церемония закладки капсулы с посланием потомкам (Свердловский пр., 30А).

В 16 часов состоится экскурсия для Уполномоченных по правам человека субъектов Российской Федерации по городу Челябинску в рамках программы кинофестиваля «Надежда. Челябинск-2021» (новая набережная реки Миасс, от Краеведческого музея до Сквера искусств -пересечение с улицей Пушкина).

В 17 часов состоится торжественное открытие Всероссийского турнира по спортивной гимнастике «Орленок». Соревнования пройдут с 23 по 25 сентября (Свердловский проспект 84А/1, СШОР №4 по спортивной гимнастике).

ДЛЯ СПРАВКИ

22 сентября - Всемирный день без автомобиля.

22 сентября - Всемирный день защиты слонов.

22 сентября - Всемирный день носорога.

22 сентября в календаре православных праздников - День памяти праведных Богоотец Иоакима и Анны.

22 сентября в народном календаре – Аким (Иоаким) и Анна.

22 сентября 1764 года в России введены каменные верстовые столбы.

22 сентября 1784 года основано первое русское поселение на Аляске.

22 сентября 1839 года состоялась закладка Храма Христа Спасителя в Москве.

22 сентября 1935 года в Вооруженных силах СССР введены персональные воинские звания для кадрового состава армии и флота и высшее звание «Маршал Советского Союза».

Автор: Любовь Юрина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске 23 сентября откроется выставка «Ми
21.09.2021

Челябинцам покажут золото гуннов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
 Арбитражный суд Челябинской области вчера, 20 сентября, удовлетворил ходатайство группы кре
21.09.2021

Семью депутата Колесникова могут привлечь по долгам аптеки «Классика»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В СМИ появилась информация о проведении следственных действий в ОГУ Особо охраняемые природные те
21.09.2021

В минэкологии опровергли информацию об обысках в ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новый сквер в Курчатовском районе Челябинска, который благоустраивается в рамках инициативного бю
21.09.2021

Новый сквер в Курчатовском районе Челябинска скоро будет готов на сто процентов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области открывают еще одну базу для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекц
Коронавирус
Коронавирус
21.09.2021

В Чебаркуле открывают базу для лечения пациентов с ковидом
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков

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Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области потребовал у отв
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В подземном переходе на проспекте Ленина в Челябинске (троллейбусная остановка «Центральный рынок
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  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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21.09.2021 17:22

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21.09.2021 16:45

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21.09.2021 16:41

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21.09.2021 16:35

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21.09.2021 16:27

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21.09.2021 16:26

Жительница Магнитогорска пыталась незаконно получить наследство умершего сожителя

21.09.2021 16:25

С «Добрыми друзьями» и рок-музыкантами Челябинска: фестиваль для особенных подростков прошел на «ура»

21.09.2021 16:22

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21.09.2021 15:47

В минэкологии опровергли информацию об обысках в ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области»

21.09.2021 15:05

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21.09.2021 15:04

В Челябинской области продолжает расти число классов, закрытых на карантин по ОРВИ

21.09.2021 14:54

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21.09.2021 13:45

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21.09.2021 13:32

Строительство тяговой подстанции в центре Челябинска не навредит культурному слою XVIII-XIX веков

21.09.2021 13:22

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Большой потоп: в Златоусте жильцы многоквартирного дома изрядно промокли в своих квартирах

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21.09.2021 12:35

В Златоусте задержана «гастролерша» из Уфы

21.09.2021 12:34

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 94 тысячи

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У губернатора Челябинской области появился 12-й заместитель

21.09.2021 12:02

Светофоры на новом пешеходном переходе по улице Красной в Челябинске замигали желтым

21.09.2021 12:01

Прокуратура не согласна с тем, что Чернобровина выпустили из СИЗО

21.09.2021 11:14

Задержаны южноуральцы, которые нападали на горожан с бейсбольными битами

21.09.2021 11:14

Таганайская фотоловушка «поймала» лесного великана

21.09.2021 11:03

Жителей Челябинской области переселяют из аварийного жилищного фонда с опережением

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Полицейские Коркино ищут водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся

21.09.2021 10:36

В Курчатовском районе Челябинска начался отопительный сезон

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Ватерполистки «Уралочки» по-модному поздравили Челябинск с юбилеем

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ММК представит свои возможности по выпуску судостроительной стали на «Неве-2021»

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Победители суперкубка фестиваля «Метрошка» полетят в гости к легендарному «Зениту»

20.09.2021 19:09

Анонсы событий и мероприятий на 21 сентября

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Под Миассом погиб водитель иномарки

19.09.2021 15:26

Южноуральские заключенные выбрали своих кандидатов в депутаты Госдумы

19.09.2021 15:16

В Челябинской области школьники продолжают заражаться коронавирусом

19.09.2021 12:39

Быть может…

19.09.2021 12:21

Дикие совы, которых вылечил челябинский Айболит, обрели свободу в заповедном лесу

18.09.2021 18:36

Алексей Текслер положительно оценил новую челябинскую набережную и рассказал о больших планах на нее

17.09.2021 18:45

В выходные в Челябинской области – дожди, местами с мокрым снегом

17.09.2021 18:23

Анонсы событий и мероприятий на выходные

17.09.2021 17:49

В Челябинске обсудили вопросы взаимодействия ЮУЖД и региональных грузоотправителей

17.09.2021 17:36

Виктор Рашников заложил первый камень в строительство объектов проекта «Притяжение»

17.09.2021 17:23

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил с рабочим визитом центры «Ариант»

17.09.2021 16:47

При обыске у замминистра Белавкина были нарушения нормы уголовно-процессуального законодательства

17.09.2021 16:29

Центр занятости населения Челябинска озвучил данные по безработице в трех территориях

17.09.2021 16:12

Челябинские власти поздравили молодых мам, родивших малышей в день рождения города

17.09.2021 16:10

Подкупа избирателей в Челябинске не было

17.09.2021 16:10

«Пятёрочка» поможет нуждающимся на Урале

17.09.2021 15:42

Товары и услуги от Билайн появились на Яндекс.Маркете

17.09.2021 14:03

Алексей Текслер и Наталья Котова оценили преображение знакового для Челябинска парка имени Тищенко

17.09.2021 13:32

В Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыт 371 класс, по ковиду – 13

17.09.2021 12:47

Красота за сто миллионов: жителям Тракторозаводского района подарили два новых сквера и парк

17.09.2021 12:23

В Южноуральске пенсионер сбил 86-летнюю бабушку на «зебре»

17.09.2021 12:16

Спасатели трех городов искали 75-летнюю бабушку, которая отправилась за клюквой и заблудилась

17.09.2021 12:07

В Челябинской области ковид не спешит сдавать занятые позиции

17.09.2021 12:05

Челябинская филармония открыла юбилейный концертный сезон звездным концертом

17.09.2021 11:57

Притворилась мертвой, чтобы выжить: суд оставил в силе приговор челябинцу, который пытался убить жену

17.09.2021 11:34

«Инвитро» поддержит благотворительные акции Русфонда ко Всемирному дню донора костного мозга

17.09.2021 11:34

Губернатор, члены кабмина и главы Челябинской области делают свой выбор

17.09.2021 11:32

В Челябинске стартовала спартакиада среди детских домов и школ-интернатов