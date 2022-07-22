Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23, 24 и 25 июля.

Суббота, 23 июля:

В 9 часов в парках по всей России стартует бесплатный забег на пять километров с фиксацией времени для всех желающих. Для участия необходимо один раз зарегистрироваться на сайте. (12+)

В 10 часов в Челябинске начнется экологический субботник с частичным разделением отходов по категориям, которые потом отправятся на переработку (Изумрудный карьер, место сбора - парковка возле санатория «Волна»). (18+)

В 11 часов челябинский парк «Сад Победы» приглашает на спортивную тренировку для всех возрастов. (4+)

В 11 часов в Челябинске состоится Интеллектуальный биатлон для школьников и студентов. В играх может принять участие команда из трех человек. Регистрация команд во ВК. (Ботанический сад ЧелГУ). (15+)

С 11 до 13 часов в Челябинске пройдет благотворительная экологическая акция - Сбор вторсырья в помощь животным (Челябинск, улица Кожзаводская, 100/3). Принимаются любые виды бумажной продукции. (16+)

В 12 часов челябинский парк «Сад Победы» приглашает на шахматный турнир (шахматный клуб парка). (12+)

В 14 часов в Челябинской областной универсальной научной библиотеке пройдет первый Всероссийский день чтения вслух «Живая классика». Принять участие в акции и прочитать вслух свой любимый отрывок из поэзии или прозы может любой желающий (проспект Ленина, 60). (14+)

В 15 часов в Челябинске состоится Парад невест. (18+)

В 19 часов челябинский городской сад имени Пушкина приглашает на показ кинофильма «Новые приключения Неуловимых» (центральная сцена). (16+)

В 22 часа челябинский парк имени Гагарина приглашает к просмотру под открытым небом кинофильма «Движение вверх» (летний театр). (18+)

В поселке Тимирязевский Чебаркульского района продолжается День поля. (18+)

Воскресенье, 24 июля:

В 16 часов состоится открытая лекция «Современный театр и городская среда» Александра Черепанова. Александр Черепанов - актер челябинского Молодежного театра, режиссер - расскажет о том, как ломаются стереотипы о театральных форматах, а спектакли все плотнее сплетаются с городом и вовлекают зрителей, превращая их в действующих лиц. Лекция пройдет в усадьбе Рябининых (Каслинская, 137). Вход свободный, регистрация по ссылке. (18+)

В 18 часов челябинский Экопарк приглашает на литературную викторину (территория парка качелей). (12+)

В 19 часов школа социальных танцев S'ТАНЦИЯ приглашает на социально-танцевальную вечеринку на открытом воздухе (Челябинск, летняя эстрада Государственного исторического музея Южного Урала). (16+)

Понедельник, 25 июля:

В 10 часов в онлайн-формате состоится традиционное еженедельное аппаратное совещание в администрации Челябинска с участием главы города Натальи Котовой, которое будет транслироваться в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс». (18+)

В 12 часов ЧелГУ приглашает на «Зеленый понедельник», в рамках которого состоятся сразу четыре занятия: «Game Studies: от простого к сложному» – доцент Александр Селютин, историко-филологический факультет; «От идеи до сценария фильма: пошаговая инструкция» – профессор Константин Киуру, факультет журналистики; викторина «Моя будущая профессия – менеджер» – доцент Владимир Злоказов, факультет управления; «Zettelkasten – система ведения заметок и управления личными знаниями» - Тимур Шагиев, институт информационных технологий (эта лекция пройдет в аудитории, 132). Встреча – в Ботаническом саду вуза, у пруда. (18+)

В 18 часов Дом архитектора Челябинска приглашает на онлайн-лекцию

«Дизайн-код. Вывески» Марии Попович - ведущего архитектора компании «Affinum», городского аналитика, куратора архитектурно-градостроительного исследования Мастерской «Пушкина». Мария продолжит знакомить слушателей с понятием дизайн-кода и подробно расскажет о том, как наружные вывески формируют внешний облик улицы, влияют на экономику и восприятие территории жителями. Регистрация - по ссылке. (18+)

ДЛЯ СПРАВКИ:

23 июля - День работника торговли.

23 июля - Всемирный день китов и дельфинов.

23 июля - Антоний Громоносец.

23 июля - День дачника в России.

23 июля - Праздник Коневской иконы Божией Матери.

23 июля - День работника специального учета уголовно-исполнительной системы РФ.

23 июля - День великолепной бабушки.

23 июля - День заливной тоски.

23 июля - Международный день бла-бла-бла.

23 июля - День жмурок с ярким светом.

23 июля - День ванильного мороженого.

23 июля - День ковбоя.

Именины 23-го июля отмечают Степан, Петр, Нестор, Леонтий, Егор, Даниил, Георгий, Антон и Александр.

24 июля - День рождения растворимого кофе.

24 июля - Ольга Страдница.

24 июля - День флориста.

24 июля - День кадастрового инженера.

24 июля - День кузенов и кузин.

24 июля - День текилы.

24 июля - День автораздачи.

24 июля - День старых шуток.

24 июля - День заглядывания в будущее.

Именины 24 июля отмечают Лев, Илларион, Аркадий, Ольга, Илона, Елена и Алена.

25 июля - День сотрудника органов следствия Российской Федерации.

25 июля - День речной полиции.

25 июля - День памяти Владимира Высоцкого.

25 июля - Прокл Плакальщик.

25 июля - День зубного техника.

25 июля - День кулинаров.

25 июля - День Святого Христофора - покровитель автомобилистов и дорожной полиции.

25 июля - День вина и сыра.

25 июля - День попадания нитки в иголку.

25 июля - День карусели.

25 июля - День беспричинности.

25 июля - День поиска новых вкусов и запахов.

25 июля - День десерта из горячего фаджа и мороженого.

Именины 25-го июля отмечают Ян, Федор, Теодор, Симон, Михаил, Иван, Ефим, Григорий, Гавриил, Арсений, Мария и Вероника.