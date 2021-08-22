Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 августа.

В 9 часов состоится вакцинация от COVID-19 педагогов Челябинского института переподготовки и повышения квалификации кадров (ул. Красноармейская, 88).

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинского городского округа.

В 10 часов состоится пресс-конференция на тему «Фестиваль-марафон «Песни России» с участием народной артистки России Надежды Бабкиной (Челябинск, ул. Красная, 4, шестой этаж, пресс-центр «Комсомольская правда»).

В Магнитогорске состоится третий благотворительный концерт в рамках фестиваля-марафона «Песни России». Автор проекта и художественный руководитель - народная артистка России Надежда Бабкина (Магнитогорск, ДКМ им. С. Орджоникидзе, Набережная, 1).

ДЛЯ СПРАВКИ

23 августа - День воинской славы России (День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, 1943 год).

23 августа - Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации.

23 августа по народному календарю – Лаврентьев день.

23 августа 1935 года - опубликовано решение СНК СССР и ЦК ВКП(б) о замене двуглавых орлов на башнях Кремля пятиконечными звездами.

23 августа 1939 года подписан пакт Молотова – Риббентропа.