Анонсы событий и мероприятий на 23 июня (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятницу, 23 июня.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит Областную Клиническую Больницу №3 Челябинска.

В 9 часов 30 минут всех желающих приглашают на бесплатную экскурсию в музей моды ХХ века в Челябинске. Можно увидеть работы молодых дизайнеров, погрузиться в историю костюма ХХ века, узнать новые интересные факты о развитии модной индустрии Челябинска, вдохновиться и зарядиться позитивом можно совершенно бесплатно в компании ( ул. Ворошилова, 12).

С 10 до 15 часов пройдет второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Будут представлены вакансии порядка 30 предприятий, в том числе ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», АО «Специальное конструкторское бюро «Турбина», АО «НПО «Электромашина» и других ведущих предприятий региона (ул. Степана Разина, 8).

В 17 часов в Челябинске начнется концерт памяти Юрия Шатунова. На сцене выступят музыканты, которые исполнят хиты бывшего солиста группы «Ласковый май» (арт-сквер на Набережной).

С 16 до 18 часов парк "Сад Победы" приглашает на выступление ансамбля духовой и светской музыки "Октоих". Особенно организаторы приглашают старшее поколение зарядиться позитивными эмоциями, насладиться красивой музыкой и провести время с пользой и удовольствием.

В 19 часов на летней эстраде исторического музея в Челябинске состоится вечер аргентинского танго с клубом «VIDA MIA» (ул. Труда, 100).

С 23 часов и до 6 утра 24 июня в парке им. Ю. А. Гагарина впервые пройдет «Атомный выпускной». Перед выпускниками выступят участницы шоу «Песни» на ТНТ Асии, репер Артем Катчер и Gayazovs Brothers. Соберутся тысячи учеников 11-х классов со всего региона. Выпускники увидят уникальное 3D mapping-шоу, для них будут работать аттракционы и площадка с диджеем.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

23 июня - День без обид.

23 июня - День тайных посланий.

23 июня - Международный день розового вина.

23 июня - День балалайки (Праздник музыкантов-народников).

23 июня - Иванова ночь.

23 июня - День женщин-инженеров.

23 июня - День рождения пишущей машинки.

23 июня - Международный Олимпийский день.

23 июня - Международный день вдов.

23 июня - Всемирный день информаторов.

23 июня 1803 года во Франции представлено первое в мире паровое судно.

23 июня 1846 года в Бельгии оформлен патент на саксофон.

23 июня 1964 года в США запатентован гимнастический обруч «Hula-Hoop».