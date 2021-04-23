Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24-26 апреля.

24 апреля, суббота

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 апреля.

В 11 часов на Шершнях состоится Всероссийский весенний кубок чистоты «Чистые игры». Участие в играх бесплатное. Организаторы предоставляют мешки, перчатки, средства защиты от клещей. Ведущая мероприятий эко-блогер София Гудим. Участников, помимо основного эко-квеста, ждут конкурсы, мастер-классы, пикник, музыка, призы для команд-победителей и кислородный коктейль. Участники игр, которые принесут с собой свою кружку для чая, получат дополнительные баллы для команды (Городской пляж). Регистрация на игру.

В 13 часов в рамках проекта «Чудесница» Центр защиты семей, материнства и детства «Берег» проводит мастер-класс, посвященный Пасхальной неделе. Мамы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, встречаются, общаются и обучаются рукоделию (Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 118/1, цоколь).

В 13 часов старший преподаватель кафедры журналистики и массовых коммуникаций факультета журналистики Ирина Топчий проведет лекцию Воскресного университета Челябинского государственного университета «Инфографика – проще один раз увидеть, чем много раз прочитать» (пр. Победы, 162В, третий корпус ЧелГУ, аудитория 402).

В 16 часов состоится вечер французской поэзии в Центре межкультурных коммуникаций челябинской Публичной библиотеки. Ведущий встречи – преподаватель факультета лингвистики и перевода ЧелГУ, актриса и лингвоблогер Владислава Короткова (Цвиллинга, 61).

В 18 часов начнется десятая, юбилейная Библионочь в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина. Челябинцев приглашают совершить незабываемое путешествие по космическим вселенным разных авторов вместе с героями книги Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Подробная программа представлена на сайте библиотеки и в группе ВКонтакте.

25 апреля, воскресенье

В 11 часов на озере Смолино на Шершнях состоится Всероссийский весенний кубок чистоты «Чистые игры». Участие в играх бесплатное. Организаторы предоставляют мешки, перчатки, средства защиты от клещей. Ведущая мероприятий эко-блогер София Гудим. Участников, помимо основного эко-квеста, ждут конкурсы, мастер-классы, пикник, музыка, призы для команд-победителей и кислородный коктейль. Участники игр, которые принесут с собой свою кружку для чая, получат дополнительные баллы для команды (Городской пляж). Регистрация на игру.

В 12 часов в Челябинске состоится «Открытый Кубок SportGym» по гимнастике для детей младшего возраста (Свердловский проспект, 84А, Спортивная школа олимпийского резерва №4).

В 18 часов в Молодёжном театре Челябинска состоится премьера «Ван Гог. Автопортрет» режиссёра Александра Черепанова. Спектакль пройдёт на малой сцене с необычной рассадкой зрителей.

26 апреля, понедельник

В 10 часов состоится аппаратное совещание в администрации Челябинского городского округа.

В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Как проходит экономическая перепись малого и среднего бизнеса в Челябинской области».

В 17 часов в Челябинском государственном университете стартует трёхдневная международная онлайн-конференция молодых исследователей Neo Classical Scholar. Темы секций и ссылки для участия указаны на сайте вуза.

ДЛЯ СПРАВКИ

24 апреля 2021 года- Международный день ветеринарного врача (отмечается ежегодно в последнюю субботу апреля)

24 апреля - Международный день солидарности молодежи.

24 апреля - Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира.

24 апреля - Всемирный день защиты лабораторных животных.

24 апреля в православном календаре – Лазарева суббота.

24 апреля в народном календаре - Антип Водогон.

24 апреля 1833 года - День рождения газированной воды.

25 апреля – День дочери.

25 апреля – День ДНК.

25 апреля – Всемирный день пингвинов.

25 апреля – Всемирный день борьбы с малярией.

25 апреля - День чувашского языка.

25 апреля 2021 года - Всемирный день породненных городов.

25 апреля 2021 года в православном календаре - Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье).

25 апреля - День памяти евангелиста Марка у западных христиан.

25 апреля в народном календаре – Василий Парильщик.

25 апреля 1895 года подписан указ об учреждении «Русского музея императора Александра III» (ныне — Государственный Русский музей).

25 апреля 1934 года принято постановление о переводе Академии наук СССР в Москву.

25 апреля 1942 года основан Московский монетный двор Гознака.

26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

26 апреля - Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.

26 апреля - Международный день интеллектуальной собственности.

26 апреля - День нотариата в России.

26 апреля - День сметчика в России.

26 апреля - Великий Понедельник (Начало страстной недели) у православных христиан.

26 апреля в народном календаре – Фомаида Медуница.

26 апреля 1658 года главная башня Московского Кремля переименована в Спасскую.

26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1997 года в России учрежден орден «За милосердие и исцеление».