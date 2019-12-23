Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 декабря.
В 9 часов 20 минут министерство экологии Челябинской области организует пресс-тур в целях освещения планируемого увеличения границ Челябинского городского бора на 59 га.
В 11 часов состоится турнир Челябинской области по баскетболу на колясках с участием команд Челябинска и Копейска (ДК "Восток", ул. Сталеваров, 5А).
В 11 часов состоится пресс-конференция, на которой обсудят ожидающие южноуральцев изменения в 2020 году (ул. Российская, 67, 9 эт.).
В 13 часов состоится Новогодняя Губернаторская елка (Челябинск, площадь Революции, д. 6, Челябинский академический театр драмы имени Наума Орлова).
А 14 часов состоится Елка Главы города Челябинска. Принимает участие Глава города Наталья Котова (ДПиШ им.Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59).
В 14 часов состоится заседание областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области, 4 этаж, большой зал).
В 18 часов 40 минут состоится встреча серебряных призеров Сурдлимпийских игр.
Справка
24 декабря - Рождество Христово у западных христиан.
24 декабря - Рождество по Новоюлианскому календарю.
24 декабря - Рождество у лютеран.
24 декабря в славянском календаре – Коляда.
24 декабря в православном календаре - День памяти святителя Спиридона Тримифунтского, чудотворца.
24 декабря в народном календаре – Спиридон Солнцеворот.