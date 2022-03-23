Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 марта.

В 9 часов 30 минут хирург и уролог Челябинской областной клинической больницы расскажут журналистам о проведенной операции, которая помогла избавить 20-летнюю от опасной аномалии. Почка в организме девушки имела форму подковы, одна из половин которой была занимала почти весь живот (ул. Воровского, д. 70, ЧОКБ, корпус 3).

В 10 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (Челябинск, Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную старту программы «Земский работник культуры».

В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (Челябинск, Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 13 часов на базе Южно-Уральского государственного технического колледжа состоится торжественное открытие Авторизованного учебного центра Renga (Челябинск, ул. Горького, д. 15, ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»).

В 13 часов 20 минут представители СМИ отправятся в поселок Западный, где губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в открытии поликлиники «Полимедика». Она открывается в рамках программы государственно-частного партнерства.

В 14 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по молодежной политике (Челябинск, Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 15 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (Челябинск, Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 15 часов в Копейске состоится торжественная церемония открытия боксерского турнира памяти легендарного тренера Константина Ездина «Первая перчатка» (пос. Горняк, ул. 19-го Партсъезда, 27А, зал бокса).

В 15 часов 30 минут будет дан старт Хакатон-2022 по теме «Компьютерное зрение». Участникам предстоит разработать концепт проекта по компьютерному зрению в сфере распознавания транспорта и логистики его движения (Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, 87, 3Б корпус, ауд. 144).

Программа:

В 15 часов 30 минут – приветственное слово.

В 15 часов 40 минут - начальник отдела разработки iТерритории Сергей Павлов расскажет о задаче на хакатон и планируемых результатах и критериях оценки проектов: «Распознавание транспорта и логистики его движения».

С 15 часов 45 минут до 16 часов 30 минут - лекции «Мультикамерный трекинг» (Сергей Алабугин, ООО «ТРИДИВИ») и «Проекты по ИИ в органах власти» (Константин Гажа, iТерритория).

В 16 часов 30 минут - знакомство команд и планирование работ по задаче.

В 16 часов сотрудники учебно-научного центра изучения проблем природы и человека Челябинского государственного университета в рамках проекта «Путешествие в Страну городов» откроют выставку «Интересное время: Бронзовый век – век героев». Экспозиция будет работать до конца мая (ул. Труда, 183, мультимедийный парк «Россия – моя история»).

В 18 часов в рамках фестиваля «Дни фантастики» в клубе [Се]реальность состоится обсуждение современного российского комедийно-детективного сериала с Юрием Стояновым «Вампиры средней полосы»: как законопослушные упыри расследуют загадочные убийства людей. Программа фестиваля (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, Публичная библиотека, третий этаж, Выставочный зал).

В 18 часов 30 минут в Челябинском музее изобразительных искусств в рамках выставки «Цветные путешествия с Катей Пензиной» состоится мастер-класс по созданию композиции из мозаики, который проведет Екатерина Пензина (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 19 часов состоится Кубок по Мозгобойне для представителей СМИ, рекламных и

креативных агентств, творческих и публичных личностей Челябинска (ул. Труда, 183, ресторан «Максимилианс»).

ДЛЯ СПРАВКИ

24 марта - День штурманской службы ВВС России.

24 марта - Международный день борьбы с депрессией.

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом.

24 марта - Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.

24 марта в народном календаре – Ефимов день.