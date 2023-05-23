Анонсы событий и мероприятий на 24 мая (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на среду, 24 мая.

В Челябинске пройдет выставка «Уральский автосалон. Коммерческий и общественный пассажирский транспорт». Все желающие могут посмотреть на троллейбус СИНАРА-6254, который станет одним из экспонатов (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38).

В 10 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет он-лайн пресс-конференцию, посвященную государственной регистрации прав на ранее учтенные объекты. Спикером пресс-конференции станет заместитель руководителя Управления Росреестра по Челябинской области Юрченко Ольга Геннадьевна.

В 10 часов В Публичной библиотеке ко Дню славянской письменности и культуры пройдет презентация интерактивной карты «Азы русской словесности». Вы узнаете о жизни и работе Кирилла и Мефодия, увидите первые славянские азбуки и познакомитесь с древнерусскими книгами.

В 10 часов 30 минут начнётся бизнес-конференция для руководителей и предпринимателей «Формула бизнеса». Участие бесплатное (Челябинск, конгресс-отель «Малахит», зал «Изумрудный», ул. Труда, 153).

В 13 часов в Музее археологии и этнографии ЧелГУ пройдет закрытие выставки «Мода от народа: вчера, сегодня, завтра? Опыты реконструкции традиционной одежды и текстиля» (Музей археологии и этнографии ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, аудиторный корпус, 2 этаж).

С 16 до 17 часов в честь Дня славянской письменности и культуры, обучающиеся Детской школы искусств №3 проведут концерт. В мероприятии примут участие образцовый вокально-хоровой коллектив "Детство" и его солисты, руководитель Балицкая О.А., образцовый театрально-хореографический коллектив "Выкрутасы", обучающиеся народного отделения (Челябинск, ул Горького, д 10А).

В 18 часов будет дан старт главному фотофестивалю «Фотофест-2023». Состоится торжественное открытие выставки Элины Гариповой, которая признана лучшим портретным фотографов России.

В 19 часов в видеозале музейно-выставочного центра (МВЦ) начнется творческая встреча с троицей мастеров — Элиной Гариповой и Иваном Ковалевым (Петербург) и Рустамом Рахимовым (Ставрополь). Их объединяет членство в клубе «Евразия» и любовь к фотопортрету. Завершится первый день «Фотофеста» на легкой энтомологической ноте — посещением выставки «Насекомые и их знакомые» в МВЦ.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

24 мая - День славянской письменности и культуры.

24 мая - Праздник горилки.

24 мая - День валяния в траве.

24 мая - Всемирный день шизофрении.

24 мая - День кадрового работника.

24 мая - День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

24 мая - Всемирный день видеоигр.

24 мая - Европейский день парков.

24 мая - Международный день тиары.