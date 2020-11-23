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Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 ноября.
В 11 часов на платформе ZOOM состоится онлайн-конференция на тему оплаты жилищно-коммунальных услуг. Эксперты расскажут том, как оплачивать услуги электро-и газоснабжения через интернет, а также через Личный кабинет абонента.
В12 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Совет женщин Челябинской области: 30 лет заботы о женщинах».
В 13 часов информационное агентство «Интерфакс» проведет онлайн пресс-конференцию Главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
ДЛЯ СПРАВКИ
24 ноября - День моржа.
24 ноября в православном календаре - День памяти преподобного Феодора Студита, исповедника.
24 ноября в народном календаре – Федор Студит, Федор Мороз.
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