Астролог: В 2021 году нагрузка в плане фатальных событий должна уменьшиться

В Челябинской области отмечен новый максимум суточной смертности пациентов с ковидом

Анонсы событий и мероприятий на 24 ноября

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 ноября.

В 11 часов на платформе ZOOM состоится онлайн-конференция на тему оплаты жилищно-коммунальных услуг. Эксперты расскажут том, как оплачивать услуги электро-и газоснабжения через интернет, а также через Личный кабинет абонента.

В12 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Совет женщин Челябинской области: 30 лет заботы о женщинах».

В 13 часов информационное агентство «Интерфакс» проведет онлайн пресс-конференцию Главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

ДЛЯ СПРАВКИ

24 ноября - День моржа.

24 ноября в православном календаре - День памяти преподобного Феодора Студита, исповедника.

24 ноября в народном календаре – Федор Студит, Федор Мороз.